Cristian Cioacă e terminat. Decizia care îl înfundă pe fostul soț al Elodiei

SURSA FOTO: playtech.ro

La mai puțin de un an de când a ieșit din închisoare, Cristian Cioacă are probleme noi. Cioacă are datorii mari, iar ANAF îl execută silit. Fostul soț al Elodiei Ghinescu, pentru moartea căruia a fost făcut responsabil, este dator și către stat și către familia fostei soții.