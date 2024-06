Dispariția avocatei Elodia Ghinescu rămâne încă învăluită în mister. Fără informații concrete, au apărut multe speculații pe marginea acestui subiect, unele dintre ele fiind extrem de fantastice. Chiar și în aceste scenarii, există totuși un sâmbure de adevăr posibil.

Cea mai afectată de dispariția Elodiei este, fără îndoială, mama acesteia. Femeia a povestit despre cum fiica sa s-a îndrăgostit de polițistul Cristian Cioacă.

Emilia Ghinescu, mama Elodiei Ghinescu, avocata celebră dispărută acum 17 ani, a discutat despre rezultatele școlare ale fiicei sale și despre nepotul ei unic, Patrick, care o evită complet.

„Eu am fost învățătoare la Zărnești, am fost, timp de patru ani, chiar și învățătoarea fiicei mele. Ea era tare serioasă, învăța foarte bine, era o elevă numai de 10. Îmi amintesc că, la sfârșitul anului, fiind mai mulți elevi de premiul I, pe ea am strigat-o a treia, ca să nu zică cineva că o favorizez.

Atât de tare s-a supărat, nu i-a mai trebuit nimic! Ea a absolvit și Facultatea de Drept cu medii aproape de 10. Drept recompensă, au numit-o în Barou, fără examen.

În ultimul an a fost propusă să studieze în străinătate, dar în cele din urmă a fost trimit altcineva, pe relații. Știa franceză și germană. Iar engleza a învățat-o de la televizor, repeta după ei lecțiile”, a povestit aceasta într-un interviu pentru Click.