Surpriză de proporții în cazul Caracal, ancheta specialiștilor a luat o întorsătură cu totul neașteptată.

Astfel, după efectuarea testelor ADN ale părinților Luizei Melencu, una din victimele lui Gheorghe Dincă, pentru a fi comparate cu probele descoperite în pădurea de lângă Caracal, anchetatorii au descoperit că tatăl fetei nu este tatăl ei biologic.

Deși conform unor informații pe surse rezultatul a fost comunicat mamei Luizei, căreia i se cere o nouă probă, Monica Melencu neagă totul, arată România TV și Antena 3.

”Asta sună a șantaj din partea procurorilor. Eu am stat 20 de ani cu el și am doi copii. Dacă eu știu că e tatăl biologic al copilului, asta sună a șantaj. Eu am aflat de la televiziuni. Pe mine nu m-a sunat nimeni. Eu un alt test ADN nu fac”, a declarat mama Luizei Melencu la România TV.

Femeia a mai spus că luni seara au venit poliştiştii pentru a o convinge să dea noi probe biologice. Ea a refuzat categoric, iar astfel s-a ajuns la emiterea unui mandat pentru a i se preleva probele. Mama Luizei bănuiește că noile probe biologice ar putea fi implantate în oasele găsite pentru a se putea declara şi decesul Luizei. Astfel, cazul s-ar închide.

