Cazul Caracal explodează pur și simplu. Nemulțumită de ancheta celor de la DIICOT, mama Luizei Melencu s-a decis să facă un pas increibil. Mama uneia dintre fetele dispărute în Caracal susține că va pleca în străinătate să își caute fiica dispărută.

Monica Melencu s-a dezlănțuit pur și simplu în direct la România TV. A așteptat un răspuns concret timp de șase luni de la autorități. A primit numai promisiuni sau răspunsuri vagi așa că recurge la un gest extrem. Este hotărâtă să meargă în Italia pentru a-și căuta fata. Femeia susține că a luat legătura cu mai multe televiziuni.

”Am încercat să iau legătura cu diverse televiziuni din străinătate. Trebuie să facem ceva și pe cont propriu. Nu am primit niciun răspuns în șase luni de zile de la autorități. Umilințe peste umilințe. Eu am luat legătura și aș vrea să merg personal în Italia. Nu știu ce mi se va zice mâine, dar am vorbit cu cineva și mâine aștept să primesc un răspuns să merg la o televiziune în Italia. Ce pot să fac? Îmi asum. Sunt șase luni de zile de când a dispărut fata mea”, a precizat mama Luizei Melencu, Monica Melencu, în direct la România TV.

Monstrul Gheorghe Dincă a recunoscut faptul că le-a răpit, sechestrat, violat și ucis pe Alexandra Măceșanu și pe Luiza Melencu. Totuși, în urma anchetei celor de la DIICOT nu există probe clare că cele două fete și-au pierdut viața în casa groazei.

Te-ar putea interesa și: