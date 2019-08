Alexandru Cumpănaşu a spus miercuri, la B1, că un complice a luat o pe alexandra din Casă Groazei, fie a omorât-o pentru că orele la care Dincă a fost în oraș coincid cu cele în care fata a sunat la 112! Uunchiul Alexandrei a explicat de ce, din punctul său de vedere teoria că Dincă a acționat ca un lup singuratic se susține din ce în ce mai puțin.

”Eu nu am acceptat această variantă în ciuda tuturor vuvuzelelor de serviciu ale unora și a dezinformării unora. (…) Am depus la Parchet 60 de pagini de indicii, de probe. Sunt elemente destul de clare și de concrete pe care procurorii nu au cum să le ia în seamă. Sunt dovezi. (…) Eu cred că acest individ a recunoscut aceste lucruri pentru a da suficient timp complicilor lui să dispară din această țară sau să dispară din ecuație și să-și acopere urmele. El, în acest moment, protejează o rețea care nu are legătură doar cu ăia din Caracal, ei doar îl ajută disperați pentru că pot să-și piardă tot. Sunt mai multe planuri”, a mai spus Alexandru Cumpănașu.

Judecătorii au prelungit mandatul de arestare preventiv al lui Ghoerghe Dincă cu încă 30 de zile, până în 24 septembrie. Acesta a fost audiat astăzi de judecătorii din Olt. Criminalul a plecat împreună cu poliția de la Tribunalul din Slatina și va merge în Caracal, acolo unde anchetatorii scanează totul.

Anunţul DIICOT de joi

Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

Prin adresa din data de 13.08.2019, Institutul Național de Medicină Legală ”Mina Minovici” a înaintat către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism raportul de expertiză medico-legală antropologică asupra fragmentelor osoase găsite cu ocazia conducerii în teren a inculpatului Dincă Gheorghe la data de 05.08.2019 în zona de lizieră de pădure, amplasată pe terenul Stațiunii de cercetare și dezvoltare agricolă Caracal, indicate de către inculpat ca aparținând victimei majore.

Din analiza raportului preliminar de expertiză medico-legală antropologică rezultă că fragmentele osoase examinate provin de la o persoană de sex feminin cu vârsta cuprinsă între 15-19 ani și că sunt altele decât cele ce s-au individualizat anatomic printre resturile scheletale descoperite în urma percheziției domiciliare efectuate la data de 27.07.2019 la locuința inculpatului Dincă Gheorghe.

