„Am reiterat ce am spus inca de la preluarea presedintiei interimare a PSD, anume ca nu vor fi ordonante de urgenta pe justitie, ca aceasta discutie pe justitie nu mai exista pentru noi, ca vrem o justitie independenta, respectarea statului de drept si sa fie respectate si drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor”, a declarat Viorica Dăncila la Antena 3.

Aceasta a mai adăugat că Timmermans nu a mai amenințat România cu activarea articolului 7 din tratatul UE, cea mai gravă formă de sancțiune a unui stat membru.

„Nu a fost adus acest subiect in discutie, ba dimpotriva s-a discutat despre unitatea in constructia UE. Nu a mai venit din partea dlui Timmermans nicio amenintare la adresa Romaniei. Lucrurile s-au schimbat, trebuie sa intram pe un fagas normal, trebuie dialog constructiv sa nu intram in contradictie cu principiile europene dar sa pastram si pozitia Romaniei”, a mai declarat Viorica Dancila.

Dăncilă a mai menționat că vrea să colaboreze îndeaproape cu Comisia Europeană.

„Am spus ca vrem sa conlucram cu CE (…) suntem profund atasati valorilor europene si locul Romaniei e in marea familie europeana”, a indicat seful Executivului.

Te-ar putea interesa și: