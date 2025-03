George Simion și Anamaria Gavrilă au făcut un anunț surprinzător miercuri, 12 martie, dezvăluind că vor candida la alegerile prezidențiale din luna mai, în urma deciziei Curții Constituționale de a-l exclude definitiv pe Călin Georgescu din cursa pentru Cotroceni. Aceasta a fost o mișcare neașteptată, având în vedere că Georgescu era un nume important al AUR în contextul acestor alegeri.

George Simion a afirmat că acțiunea de eliminare a lui Călin Georgescu a fost o mișcare deliberată a „sistemului”, dar că AUR nu a cedat în fața acesteia. Liderul AUR a menționat că strângerea de semnături a început imediat după decizia Biroului Electoral Central, de luni încoace. De asemenea, Simion a subliniat că, înainte de a începe acest proces, s-a asigurat că Călin Georgescu este de acord cu această decizie.

Liderul AUR a explicat că inițial renunțase la orice idee de candidatură, dar intervenția colegilor săi l-a făcut să-și schimbe decizia.

„Ne-a luat pe neașteptate ce ne-a pregătit sistemul. Eu renunțasem la orice candidatură, însă duminică seara, după decizia BEC, m-a sunat domnul Georgescu și mi-a zis să dăm drumul la semnături. Mi-a spus că nu e vorba de persoană, ci de principiu!”.

Simion a subliniat că nu a acționat fără acordul lui Georgescu și că această candidatură nu este despre ambițiile personale, ci despre o luptă pentru a „da șah-mat sistemului”.

„Este nebunie, într-adevăr. De luni am început să strâng semnături. Nu am strâns semnături fără acordul domnului Georgescu. Mâine și poimâine avem autorizație în Piața Constituției să colectăm semnături. Bucureștiul trebuie să vină cu un număr important și țara întreagă trebuie să fie alături de noi”, a adăugat Simion.

Referindu-se la decizia de a o desemna pe Anamaria Gavrilă alături de el, Simion a subliniat că aceasta este o alegere corectă și necesară.

Simion a adăugat că echipele de susținători vor fi prezente în piețele-cheie din București, cum ar fi Piața Constituției și Piața Victoriei, pentru a aduna semnături și a consolida susținerea pentru candidaturile sale. Astfel, AUR se pregătește să ducă mai departe o campanie ce promite să adâncească și mai mult opoziția față de „sistemul” pe care-l acuză de manipularea alegerilor.

,,Mâine și poimâine avem echipe în Piața Constituției și Piața Victoriei, dar și în alte locuri din București, există toate informațiile pe pagina noastră. Candidăm pentru că așa dăm șah-mat sistemului. Este nebunie, într-adevăr. De luni am început sa strâng semnături. Nu am strâns semnături fără acordul domnului Georgescu. Mâine și poimâine avem autorizație în Piața Constituție să colectăm semnături. Bucureștiul trebuie să vină cu un număr important și țara. De ce Gavrilă? Pentru că așa este corect și nu vrem să riscăm nimic. Este o luptă la care ne-am angrenat, pe care o vom duce pana la capăt pentru vocea poporului roman.

În primul rând, a fost luni o discuție cu domnul Georgescu și am stabilit de atunci ce avem de făcut, dar nu puteam să venim miercuri…s-au rugat colegii mei să candidez. Eu îmi scosesem din cap orice candidatură, m-a luat prin surprindere. Ne-a spus de luni sa participe lumea la semnături ptentru revenirea la turul doi. Ducem lupta asta pana la capăt, așa cum am bătut palma, suntem oameni de onoare”, a declarat George Simion, la Realitatea PLUS.