Printre candidații de anul acesta la alegerile locale se află foarte mulți tineri, unii dintre ei intrați în politică de foarte curând.

De ce s-a decis să se arunce în vizorul presei, al opiniei publice, să lupte cu politicieni cu foarte multă experiență, renunțând la viața comodă și lipsită de griji a multor alți tineri români, aflăm chiar din declarațiile lui Rareș Lazăr, un tânăr PNL-ist.

Ce v-a determinat să intrați în politică? Nu vă este teamă că viața vă va fi luată la puricat de contracandidați?

Sunt un tânăr care nu are absolut nimic de ascuns. Da, poate că am făcut și greșeli, în trecut, dar aș vrea să văd și eu omul care este curat, care nu a greșit niciodată. Cred ca toate greșelile m-au ajutat să fiu omul de astăzi. Este istoria mea, este motivul pentru care vreau să aduc bine în viața celor dragi. Cred că este important cum te raportezi la greșeli, ce ai învățat din ele și cum aplici învățăturile.

Pe de altă parte, sunt suficient de matur pentru a vedea ce se întâmplă în jurul meu și pentru a discerne ce este bine și ce este rău.

Am maturitatea de a găsi soluții și, totodată, dorința de a face bine unor oameni normali, simpli, cinstiți, care toată viața lor au muncit din greu, fără niciun ajutor din altă parte decât propriile lor forțe, așa cum sunt, de exemplu părinții mei, bunicii mei, vecinii mei.

Vreau să merg printre oameni și să fac politică printre și pentru ei. Nu vin cu promisiuni deșarte. Vor vorbi faptele mele. Sunt convins că funcțiile publice îndeplinite corect, te ajută să faci treabă bună pentru oameni.

Mi s-a oferit această șansă și încrederea pe care PNL a pus-o în mine prin susținerea la cadidatura la Consiliului Local al Sectorului 4. Vreau să demonstrez că tinerii pot face lucruri bune pentru comunitate.

De ce Sectorul 4?

De ce nu? În plus, de Sectorul 4 mă leagă o foarte strânsă colaborare. Am lucrat, în trecut, cu minoritățile din sector mai bine de doi ani. Am avut privilegiul să cunosc extraordinar de mulți oameni frumoși, mai ales sufletește, am stabilit multe conexiuni aici și am legat multe relații de prietenie.

M-a surprins extrem de plăcut deschiderea oamenilor, faptul că nu există prejudecăți legate de educație, de poziție socială, de religie ori etnie. Oamenii sunt oameni și atât. Fiecare cu problemele lui și fiecare dornic să ajute.

Ceea ce am învățat în cei 2 ani, m-a determinat acum să intru în această luptă pentru oameni normali. Fiecare dintre noi are dreptul la o viață bună, prosperă; are dreptul la educație, la sănătate.

Consider cu tărie că generația mea merită să fie reprezentată mai bine la nivel local și central. Nu am uitat încălcarea flagrantă a depturilor tinerilor de pe 10 august 2018, momentul în care am decis că a venit timpul să lupt pentru noi.

Cred că Sectorulului 4 îi lipsește ideea de comunitate, acesta devenind doar un simplu “dormitor al Bucureștiului”. În fiecare zi, tineri ca mine petrec peste două ore în traficul bucureștean pentru a ajunge la locurile de muncă bine plătite din nord.

Îmi doresc ca în mandatul de consilier local să atrag companii mari care să investească în Sectorul 4. Cu oamenii potriviți în administrația locală, există șanse mari de a avea locuri de muncă bine plătite, aici, la noi acasă.

Cum se va desfășura activitatea dumneavoastră, în cazul în care veți deveni consilier în Consiliul Local?

În toată această perioadă am butut sute de kilometri în sectorul 4. Am stat de vorbă cu oamenii de aici, pe stradă, la piață, în parcuri. Peste tot. Oamenii vor să știe cum se cheltuie banul public. Au nevoie de dialog, de comunicare, de transparență a activității administrației. Vor să facă parte din viața sectorului. Să fie consultați, întrebați. Să li se aculte părerile. Vor să simtă că ei contează pentru primar, pentru consilieri, că nu sunt doar statistici electorale.

Până acum, nu au avut parte de asta. Au fost puși în fața unor fapte împlinite. Nu i-a întrebat nimeni ce își doresc ei.

Și ce își doresc oamenii din Sectorul 4 ?

Vor, în primul rând, să fie mai mult lângă familiile lor. Nu mai vor să plece dimineața, în zori de acasă și să se întoarcă mult după lăsarea întunericului, să își vadă copiii doar dormind, să nu știe ce se întâmplă în viața lor. Și asta se poate întâmpla doar prin crearea de locuri de muncă bine plătite în Sectorul 4, astfel încât să nu mai fie nevoiți să facă naveta, și încă una foarte obositoare și stresantă, în alte sectoare ale Bucureștiului, cum ar fi în Nord.

Oamenii vor să plătească mai puțin pentru încălzitrea apartamentelor lor. Blocurile nu sunt reabilitate, iar asta nu numai că pune în pericol bugetul familiei ci și securitatea oamenilor. Cum este să mergi pe trotuar și să se desprindă o bucată de tencuială să îți cadă în cap ? Reabilitarea blocurilor este extrem de urgentă.

Vor să își ducă copiii la grădiniță, la școală în condiții de siguranță și predictibilitate. Ce predictibilitate și ce siguranță pot oferi construcțiile care nu au fost gândite pentru așa ceva, cum este, de exemplu școala în mall-uri, în spații improprii destinate învățământului sau în spații închiriate în plin câmp, în diferite complexe rezidențiale din sudul Sectorului 4 ?

Toți cei cu care am vorbit se plâng că nu au acces la programe sociale, la sănătate. Vor condiții decente de trai.

Un gând pentru locuitorii sectorului 4 ?

Un gând pentru toți români cinstiți, care toată viața lor au muncit, fără să capete gratis un capăt de ață : pe 27 septembrie aveți șansa de a alege o viață mai bună pentru voi. PNL este partidul care aduce schimbarea în bine în România. Am început, deja, în ultimul an să facem asta. Avem multe piedici, dar, uniți, le trecem și vom îndepărta pentru totdeauna hoția, minciuna, discriminarea, abuzurile.