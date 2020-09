Într-o postare pe pagina de facebook, Rareș Bogdan susține că Renate Weeber a fost pusă în această funcție de Liviu Dragnea și Călin Popescu Tărieceanu, iar tot ce a făcut până acum a fost să blocheze aplicarea legii care urma să taie pensiile speciale.

”Aceasta nenorocita ordinara, agent de influența împotriva Statului Roman, numita de Dragnea și Tariceanu ca Avocat al Poporului, mizerabila care a BLOCAT aplicarea Legii prin care am tăiat pe 28 Ianuarie PENSIILE SPECIALE, prin sesizarea făcută la o Ccr in care 8 din 9 judecători sunt beneficiari de pensii speciale, continua ticăloșiilor!!!!”, scrie Rareș Bogdan.

Pe lângă faptul că a sesizact CCR privind pensiile speciale, aceasta a mai făcut o sesizare cu privire la libertatea cetățenilor.

Ea a explicat ca numeroase dintre sesizarile privind constitutionalitatea unor acte normative au fost facute in legatura cu legi care erau de mult timp in vigoare, insa lacunele acestora nu s-au vazut pentru ca ele nu au afectat viata oamenilor.

„Legislatia pe care noi am atacat-o este cu precadere o legislatie cate dateaza de multa vreme. Daca nu ar fi venit pandemia, nimeni nu s-ar fi uitat pe ordonantele alea, pe legile alea, pentru ca daca ele nu produc efecte si nimeni nu are de suferit nu are nimeni timp sa stea si sa ia la analizat toata legislatia dintr-o tara si ar fi fost bine mersi, si acum in vigoare. In momentul insa in care in Romania s-au luat niste masuri de maxima duritate, mult mai dure decat in alte tari, in ceea ce priveste, de exemplu, amenzile date cand era vorba de starea de urgenta si iesitul din casa, totusi am avut numarul cel mai mare de amenzi cu cuantumul cel mai mare al amenzilor, si in momentele acelea sigur ca ne-am uitat pe legile existente in Romania”, a declarat Avocatul Poporului.

Ce a decis CCR

Renate Weber a tinut sa mentioneze ca una dintre principalele concluzii in urma deciziilor pe care CCR le-a luat ca urmare a sesizarilor inaintate de Avocatul Poporului este aceea sa drepturile si libertatile cetatenilor pot fi restranse doar prin lege, nu prin acte normative de rang inferior, insa, cu toate acestea, niciun decident cu putere de initiativa legislativa nu a facut vreun demers in sensul modificarii cadrului legislativ.

„Cred ca firul rosu care s-a vazut in deciziile Curtii Constitutionale la sesizarile noastre – si ma bucur sa constat ca cele mai multe din ele au fost cu unanimitate de voturi admise de Curte – deci firul rosu este unul pe care cred ca toata lumea, cel putin acum, l-a inteles. Restrangerea exercitiului unor drepturi si libertati se poate face numai prin lege, nu prin ordonante de urgenta si categoric nu prin alte acte de nivel inferior, hotarari de guvern, ordine de ministru s.a.m.d. E interesant insa de vazut daca dupa deciziile acestea ale CCR exista vreo initiativa legislativa din partea vreunui minister, din partea Guvernului per ansamblu, din partea unor deputati si senatori de modificare. Nu. Deci in acest moment, pot sa va spun avem doar decizia Curtii Constitutionale dar nu au intervenit modificari la cadrul legislativ general”, a mai afirmat Renate Weber.