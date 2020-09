Nebunie totală în plină zi a alegerilor locale în România. Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a transmis mai multe mesaje fulminante.

Rareș Bogdan detonează bomba zilei!

Acesta a sunat mobilizarea, dar a și dat o veste incredibilă. Va fi o adevărată bombă la finalul zilei. Nimeni nu se aștepta la așa ceva. „Val. Val. Val!

Nu va opriți! E bine. Foarte bine. Poate fi excepțional. Pe Baricade! Închidem azi jocul și pentru Generale, dacă nu va veți opri și va mobilizați la maxim. Mai sunt 4 ore de lupta și NU UITATI (!!!!). Păziți VOTURILE!”, a scris europarlamentarul care nu s-a oprit aici.

„E bine. E foarte, foarte bine in mai multe locuri decât speram. NU va opriți! Va fi o seara MARE.

La muncaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. E șansa noastră uriașă sa pregătim Generalele in forța. Mobilizare maxima. Rupem! Nu va opriți pana la 21.00 deloc și PĂZIȚI apoi voturile. E la fel de important”, a mai spus Rareș Bogdan care a lansat și un mesaj extrem de ur către rivali.

„Dragi Romani ieșiți la VOT!

PSD nu se dezminte! In continuare nu respecta dreptul cetățenilor romani la VOT. Solicitarea noastră ca toți cei aflați la ora 21.00 la rând in fata secțiilor de votare sa poata vota, întâmpina opoziția PSD și a satelitilor. RUȘINE PSD! Numele tău e disperare, Marcel Ciolacu.

P.S. Oricum va batem! Inclusiv in Moldova. Și rău!

Ieșiți la VOT ACUM”, a încheiat eurparlamentarul PNL