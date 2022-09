Cu fiecare zi care trece, negocierile dintre Comisia Europeană și Pfizer cu privire la cel mai mare contract de vaccinare din UE, cel privind COVID-19, nu mai par atât de obișnuite, ci mai degrabă o poveste în care se caută vinovatul.

Complotul se îngroașă

Curtea de Conturi Europeană a publicat astăzi un raport în care acuză Comisia Europeană că a refuzat să divulge orice detalii privind rolul personal al președintelui Comisiei, Ursula von der Leyen, în cadrul negocierilor, scrie Politico.

Organismul de supraveghere a constatat că șefa CE a „aruncat la gunoi” regulamentul existent pentru a pune la punct un acord preliminar cu multinaționala americană, deschizând calea pentru un contract pentru până la 1,8 miliarde de doze de vaccin anti-COVID care urma să fie semnat în mai 2021.

Pentru toate celelalte acorduri privind vaccinurile încheiate de UE între 2020 și 2021, o echipă comună formată din funcționari ai Comisiei și din șapte țări membre a purtat discuții exploratorii. Rezultatul a fost apoi înaintat unui Comitet director pentru vaccinuri, format din reprezentanți din toate cele 27 de state membre ale UE, care l-a semnat.

Însă această procedură stabilită nu a fost respectată în cazul celui mai mare contract al UE, afirmă Curtea de Conturi. În schimb, von der Leyen a purtat ea însăși negocierile preliminare pentru contract în luna martie și a prezentat rezultatele comitetului director în aprilie. Între timp, o reuniune planificată a consilierilor științifici, organizată pentru a discuta strategia UE privind vaccinurile pentru 2022, nu a avut loc niciodată, scrie Curtea.

Comisia Europeană nu a furnizat nicio informație

Spre deosebire de celelalte negocieri contractuale, Comisia Europeană a refuzat să furnizeze înregistrări ale discuțiilor cu Pfizer, fie sub formă de procese-verbale, fie sub formă de nume ale experților consultați, fie sub formă de termeni conveniți sau alte dovezi.

„Am cerut Comisiei să ne furnizeze informații privind negocierile preliminare pentru acest acord”, scriu autorii raportului. „Cu toate acestea, nu a fost furnizată nicio informație”.

Un auditor senior care a ajutat la conducerea investigației a declarat pentru sursa citată că refuzul Comisiei de a divulga informații a fost extrem de neobișnuit.

„Acest lucru nu apare aproape niciodată. Nu este o situație cu care noi, cei de la Curte, ne confruntăm în mod normal”, a declarat auditorul sub protecția anonimatului.

Raportul de audit ridică și mai multe îngrijorări cu privire la acțiunile lui von der Leyen, cu doar două zile înainte ca aceasta să țină discursul anual despre starea Uniunii.

Administrare defectuoasă

Încă din aprilie 2021, New York Times a relatat că liderul UE a făcut schimb de mesaje cu Albert Bourla, directorul general al Pfizer, în perioada premergătoare acordului. Relația aparent confortabilă dintre liderii politici de top și cei din mediul de afaceri a ridicat semne de întrebare la vremea respectivă.

Și, după cum notează raportul, investigația mediatorului European în această chestiune s-a lovit de tăcere totală. La momentul respectiv, Comisia a susținut că nu mai deținea mesajele în dosar. În replică, mediatorul Emily O’Reilly a stabilit că a avut loc o administrare defectuoasă.

Cea mai mare afacere

Controversa se învârte în jurul celui de-al treilea contract al Comisiei pentru vaccinul cu ARNm al BioNTech/Pfizer. Cele două contracte anterioare au asigurat un total de până la 600 de milioane de doze. Dar următorul, pentru până la 1,8 miliarde de doze, s-ar dovedi a fi de departe cel mai mare dintre toate contractele semnate de Bruxelles. Acesta prevedea achiziționarea inițială a 900 de milioane de doze, cu opțiunea de a comanda încă 900 de milioane, pentru livrare în 2022 și 2023.

Contractul a fost semnificativ atât din punct de vedere al volumului, cât și al prețului. Potrivit unor detalii care au făcut obiectul unor scurgeri de informații, injecțiile costau la început 15,50 euro bucata, prețul fiind apoi majorat la 19,50 euro, potrivit Financial Times, ceea ce înseamnă că, în cazul în care ar fi fost exercitat integral, contractul ar fi valorat aproximativ 35 de miliarde de euro.

„Este cel mai mare contract de vaccinare semnat de Comisie și va domina portofoliul de vaccinuri al UE până la sfârșitul anului 2023”, notează instanța.

Contractul a fost încheiat la apogeul pandemiei, la scurt timp după ce problemele de producție și distribuție ale producătorului de vaccinuri AstraZeneca au făcut ca UE să rămână în urma SUA și a Regatului Unit în cursa pentru procurarea vaccinurilor. În mijlocul acestei crize, von der Leyen a fost aceea care a intervenit.