Raluca Turcan a fost amendată cu 500 de lei de polițiștii sibieni, după ce a apărut săptămâna trecută fără mască de protecție la o acțiune de împădurire. Deși au trecut câteva zile de la eveniment, ministrul nu și-a plătit încă amenda.

Întrebată dacă a plătit sancțiunea acordată, Raluca Turcan a declarat că a primit înștiințarea prin poștă, însă nu se grăbește, pentru că mai are zece zile la dispoziție să o plătească la jumătate din valoare. În cazul în care nu va reuși, ministrul a precizat că va plăti valoarea întreagă a amenzii.

„Mai am cred că 10 zile până s-o plătesc. Am 15 zile în care pot să plătesc jumătate. Din 500, 250, dacă nu, o plătesc la valoarea întreagă”, a declarat Raluca Turcan, la Digi24, întrebată dacă a plătit amenda.

Totodată, ministrul a mai precizat că pentru ea, această poveste este ”o lecție de viață” din care a luat aminte să nu lase garda jos nici măcar o secundă.

„Nu ai voie ca lider politic important și factor de decizie să lași nicio secundă garda jos, pentru că, și o secundă din 100 de secunde dacă ai lăsat garda jos, semnalul este negativ și suporți consecințele”, a mai adăugat Turcan.

De menționat este faptul că, la finalul săptămânii trecute, polițiștii din Sibiu s-au sesizat din oficiu în urma apariției imaginilor cu Raluca Turcan în mediul online la o acțiune de împădurire desfășurată în localitatea Tălmaciu.

Raluca Turcan a fost surprinsă alături de demnitarul, Daniela Cîmpean, președintele CJ Sibiu, și alte patru persoane, care au fost amendate la rândul lor cu câte 500 de lei fiecare fiindcă nu au purtat masca sanitară.

Totodată, cu o zi înainte, Raluca Turcan, a anunțat, într-o postare pe Facebook că a solicitat să fie amendată pentru cele „câteva momente” în care nu a purtat mască. Ea mai adăugat că acest lucru s-a întâmplat din neatenție și nu este o sfidare sau o nepăsare.

”Am solicitat să fiu amendată. Consider că este corect, chiar dacă au fost doar câteva momente și în tot restul timpului, am respectat regulile. A fost o neatenție, pentru care îmi pare rău, nicidecum nu a fost o sfidare sau nepăsare”, a scris Raluca Turcan pe Facebook.