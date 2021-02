Raluca Turcan a venit joi seara, la B1 TV, cu noi cifre despre pensionari. Potrivit ministrului Muncii cifrele sunt îngrozitoare și arată cât de prost o duc pensionarii din România.

Potrivit ministrului Muncii și Protecției Sociale, în prezent, în România există 4,9 milioane de pensionari cu o pensie de medie de 1.500 de lei, în timp ce, 9.500 de pensionari primesc o pensie medie de 9.600 de lei.

Mai mult decât atât, Raluca Turcan a declarat că a efectuat joi o vizită la Casa de Pensii din București unde a întâlnit o angajată care urma să ias la pensie, după 45 de ani de muncă, și care urma să primească o pensie de 2.300 de lei.

Ministrul a precizat că aceasta lucra la un dosar de pensie al unei persoane care ar fi urmat să primească 23 de mii de lei pensie.

Ulterior, Raluca Turcan a precizat că, din păcate, există 800 de mii de pensionari români care primesc o pensie minimă de 800 de lei pe lună.

Joi, Raluca Turcan a precizat la Digi FM despre momentul în care vor fi recalculate pensiilor românilor.

“Este o perioadă dificilă și din nefericire s-au acumulat câteva probleme cronice în marile probleme publice. S-a vorbit mult despre reforme și s-a făcut foarte puțin. Anul 2021 poate să fie un an în care să demarezi niște lucruri care să readucă la matcă niște sisteme care au obligația să fie mult mai aproape de oameni.

Partea de Muncă, Protecție Socială și Ocupare aș adăuga eu, acoperă o sferă extrem de largă și câteva sisteme publice foarte importante: Sistemul Public de Pensii, Sistemul de salarizare publică, Sistemul de beneficii și servicii sociale și sistemul de ocupare și piață a Muncii. Pentru a avea bani pentru cea mai mare parte a oamenilor avem nevoie să intensificăm partea de ocupare, să susținem investițiile, să creem locuri de muncă, să fie mai bine plătite și așa vom avea bani și pentru pensii mărite și pentru salarii mai bune și pentru beneficii și servicii de asistență socială mult mai bine integrate și țintite.

Trebuie să recunoaștem că partea de pensii și salariazare este marcată de inechități profunde, care s-au accentuat în timp și nu s-au întâmplat foarte multe lucruri pe fond. Cu începutul acestui mandat am pus degetul pe niște răni pe care sper să le închidem într-o perioadă rezonabilă de timp. Nu se întâmplă minuni de azi pe mâine, însă într-un an, un an și jumătate mi-aș dori să se vadă rezultate.”, a spus aceasta.