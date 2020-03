Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie, a vorbit despre programul de testare a bucureştenilor, atât de comentat în ultimele zile. El spune că o astfel de iniţiativă este foarte bună, dar că există un protocol foarte clar şi orice studiu de acest fel trebuie realizat împreună cu instituţiile care au această responsabilitate în România.

„Modul în care se diagnostichează în mod curent persoanele infectate și contactele lor fac obiectul unei reglementări foarte clare care a fost emisă de Ministerul Sănătății, în baza recomandărilor Comisiei Europene și Organizației Mondiale a Sănătății.

Studiile astea de seroprevalență sunt indicative pentru numărul de persoane care au trecut prin boală, care sunt categoriile cele mai afectate, care a fost mediul de transmitere cel mai frecvent, astfel încât autoritățile să poată să ia niște măsuri pe termen scurt sau mediu ca să limiteze răspândirea bolii.

„Un astfel de studiu are un protocol foarte clar (…) Trebuie hotărât împreună cu cei care au această responsabilitate”

Aceste studii de seroprevalență ar trebui făcute coordonat. (…) Studiul respectiv presupune recoltarea unor probe și completarea unor chestionare pentru fiecare dintre participanții la studiu, astfel încât el să reprezinte o cercetare științifică, care să aibă un rezultat cuantificabil și aplicabil.

Dacă cineva are o astfel de inițiativă e foarte bine, dar ar trebui să o facă împreună cu instituțiile care au această responsabilitate în România. Un astfel de studiu are un protocol foarte clar, are criterii de eligibilitate și trebuie să aibă o relevanță din punct de vedere statistic.

Dacă sunt îndeplinite toate aceste criterii, ele ar trebui supuse Institutului Național de Sănătate Publică, care poate să utilizeze rezultatele unui astfel de studiu.

Dacă el se face doar în București sau se face la nivel național tot așa, trebuie hotărât împreună cu cei care au această responsabilitate”, a declarat Alexandru Rafila pentru B1 TV.

„Studiile de seroprevalență nu descoperă mii și mii de infectați (…) Aș face acest studiu, dar nu chiar acum”

Alexandru Rafila spune că un astfel de studiu aduce informația referitoare la numărul de persoane care au trecut prin infecție şi de aceea este mult mai util şi eficient în ţări pentru Italia, unde s-au înregistrat deja multe cazuri.

Cât despre România, doctorul spune că ar face un astfel de studiu, dar momentul actual nu este cel mai potrivit.

„Studiile de seroprevalență nu descoperă mii și mii de infectați. Ele descoperă persoanele care au trecut deja prin infecție. Din punctul meu de vedere, eu aș face acest studiu, dar nu chiar acum.

Noi suntem la început. De exemplu, în Italia poți să faci studiul ăsta pentru că au avut un număr foarte mare de cazuri de infecție aparentă și, probabil, foarte multe de infecție inaparentă, despre care nu au știut. Un astfel de studiu aduce informația referitoare la numărul de persoane care au trecut prin infecție.”