O testare masivă a tuturor elevilor în prima zi de școală? Alexandru Rafila: Era foarte bine să coincidă

Declarația lui Alexandru Rafila a fost făcută la „Marius Tucă Show” în ziua de miercuri, 3 noiembrie.

„Acum reîncepe școala și o să fie o decizie dificil de luat pentru domnul ministru Cîmpeanu, pentru că există cele două curente: primul, din care fac și eu parte, cei care vor să mențină școlile deschise, în condiții de siguranță, și cei care vor să le închidă cu orice preț”, a transmis Alexandru Rafila.

De asemenea, acesta este de părere că, din punct de vedere al sănătății publice, școlile pot funcționa cu prezență fizică în cazul în care autoritățile vor oferi condiții de siguranță elevilor și vor asigura testarea acestora dar și a cadrelor didactice.

„Eu știu că au venit teste, dar nu sunt bine organizați”, a completat Alexandru Rafila.

Învățământul online și lipsa de interacțiune, dăunător pentru elevi

Potrivit celor spuse de Rafila, învățământul online și lipsa de interacțiune este dăunătoare pentru elevi.

„Era foarte bine ca prima zi de școală să coincidă cu o testare a tuturor elevilor încât riscurile pentru școlari să fie minime. Dacă ai cea mai mare proporție de personal didactic și nedidactic vaccinată, nu sunt cazuri în școală, poți să faci testare, cred că școlile își pot desfășura activitatea, dar sigur lucrul acesta trebuie evaluat împreună cu Direcția de Sănătate Publică locală. Și atunci pot continua multe dintre școli. O să avem tot mai multe probleme dacă continuăm în acest fel”, a conchis Alexandru Rafila.

Ce spune Alexandru Rafila despre certificatul verde?

Totodată, deputatul PSD Alexandru Rafila a vorbit despre greșelile făcute de Guvernul României în raport cu pandemia, după o întâlnire a reprezentanţilor Comisiilor pentru sănătate din Camera Deputaţilor şi Senat cu o delegaţie a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

Acesta susține că o mare greșeală o reprezintă comunicarea în privinţa certificatului verde COVID, în contextul în care nu s-a explicat ce este acest document şi că nu presupune exclusiv vaccinarea, ci trecerea prin boală, dar și testarea, așa că românii au de unde să aleagă.

„În ce priveşte certificatul verde COVID, cred că în România am făcut două lucruri greşite, apropo de comunicare. Nu am explicat ce este certificatul verde şi nu am explicat foarte clar că aceste certificat verde nu presupune exclusiv vaccinarea – vaccinarea, sigur, trebuie încurajată -, ci şi testarea şi, bineînţeles, trecerea prin boală.

Unul dintre elementele importante pe care le-am menţionat în întâlnirea cu cei de la Comisiile de sănătate este accesul universal la testare. Am discutat lucrul ăsta şi el trebuie să existe, el nu trebuie să descurajeze sau să înlocuiască vaccinarea, dar, pe de altă parte, limitarea testării nu face altceva decât să agraveze situaţia”, a afirmat medicul.