După o întâlnire a reprezentanţilor Comisiilor pentru sănătate din Camera Deputaţilor şi Senat cu o delegaţie a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, deputatul PSD Alexandru Rafila a vorbit despre greșelile făcute de Guvernul României în raport cu pandemia.

Acesta susține că o mare greșeală o reprezintă comunicarea în privinţa certificatului verde COVID, în contextul în care nu s-a explicat ce este acest document şi că nu presupune exclusiv vaccinarea, ci trecerea prin boală, dar și testarea, așa că românii au de unde să aleagă.

„În ce priveşte certificatul verde COVID, cred că în România am făcut două lucruri greşite, apropo de comunicare. Nu am explicat ce este certificatul verde şi nu am explicat foarte clar că aceste certificat verde nu presupune exclusiv vaccinarea – vaccinarea, sigur, trebuie încurajată -, ci şi testarea şi, bineînţeles, trecerea prin boală.

Unul dintre elementele importante pe care le-am menţionat în întâlnirea cu cei de la Comisiile de sănătate este accesul universal la testare. Am discutat lucrul ăsta şi el trebuie să existe, el nu trebuie să descurajeze sau să înlocuiască vaccinarea, dar, pe de altă parte, limitarea testării nu face altceva decât să agraveze situaţia”, a afirmat medicul.

În ceea ce privește testarea din România, Rafila susține că spre deosebire de alte țări europene, în țara noastră se fac testări chiar și de zece ori mai puține.

„Deci, este clar că este o problemă, o limitare a accesului la testare. Certificatul verde e o problemă sensibilă de discuţie în România, ăsta este adevărul, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să discutăm. Aş prefera să încetăm cu aceste poziţii partizane pro şi contra, trebuie explicat de ce este util, că e o măsură de protecţie individuală, e o măsură de protecţie a comunităţii şi că este acceptabil dacă statul sprijină cele două elemente – vaccinare şi accesul universal la testare”, a subliniat Rafila.

Alexandru Rafila, despre obligativitatea certificatului verde

Un alt subiect dezbătut de Rafila îl reprezintă introducerea certificatului verde la locul de muncă. Potrivit deputatului PSD, acest lucru putea să aibă loc în urmă cu cinci luni, pentru că acum „ostilizează personalul medical” pe fondul unei creşteri mari a numărului de pacienţi cu COVID.

El a mai adăugat că România a avut la dispoziție o vară întreagă pentru a se pregăti de ce urmează, însă nu a făcut nimic, din contră, a încurajat transmiterea virusului prin diverse manifestări publice.

„Dacă acum cinci luni discutam despre certificatul verde, puteam să facem o discuţie, pe banii medicilor sau personalului medical sau pe banii statului (testarea personalului medical care nu prezintă certificat verde – n.r.). Dar eu, când vin cu acest proiect de lege când am maximum de cazuri, când am maximum de impact pe sistemul de sănătate, deci nu vin acum cu această lege, pentru că dacă vin acum cu această discuţie şi ostilizez o parte din personalul medical şi îl ameninţ cu concedierea în plin val pandemic, sunt inconştient.

Noi am avut o vară întreagă în care nu numai că nu s-a făcut nimic, dar s-a încurajat transmiterea prin diverse manifestări publice care au fost organizate, încurajate, am determinat toată această nebunie şi când ajungem în vârful pandemiei venim cu măsuri care ostilizează personalul medical şi care pun o problemă legată de funcţionarea sistemului medical. Este o demagogie pură şi nu reflectă responsabilitate”, a afirmat deputatul social-democrat.

Alexandru Rafila a mai subliniat faptul că oroiectul de lege privind certificatul verde în sistemul medical nu a fost rezultatul unui consens politic, a spus el, şi nu a fost discutat cu nimeni.

El a adăugat că Guvernul nu și-a făcut treaba în perioada pandemiei, acest fiind și motivul situației din prezent.

„Guvernul României nu şi-a făcut treaba, a dus situaţia la paroxism şi aceiaşi oameni care au adus situaţia la paroxism vor să pună şi sistemul de sănătate în imposibilitate de funcţionare în acest mod şi nu îşi asumă nimeni nimic”, a conchis acesta.