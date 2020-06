„Acum cateva zile, un profesor in medicina spunea, intr-un interviu despre COVID-19, ca este vorba doar despre o “biata gripa” !

In lume, zeci de mii de persoane din domeniul medical s-au infectat cu virusul care cauzeaza Covid-19, unii ajungand sa fie in stare critica.

Recent, Biziday a publicat o stire despre faptul ca decesele cauzate de COVID-19 in randul cadrelor medicale din Rusia au ajuns la aproape 500. In SUA numarul deceselor cadrelor medicale a atins aproximativ 600 iar in Italia, Spania, China si alte tari, decesele in randul cadrelor medicale au fost tot la un nivel ridicat.

In Romania, am pierdut colegi de la serviciile de ambulanta, Pompieri, Politie, sectiile din spitale, iar unii au fost salvati la limita dupa o lunga lupta intre viata si moarte pe paturile de terapie intensiva”, a scris Raed Arafat pe Facebook.

O boala serioasa, fara tratament si fara vaccin

„Oare este chiar vorba despre o “biata gripa” cum spunea colegul nostru profesor?

Gripa obisnuita, chiar daca duce la decesul unui numar de pacienti anual, aceasta nu ucide personalul medical care ingrijeste pacientii respectivi. Covid-19 este o boala serioasa, fara tratament si fara vaccin, care continua sa se raspandeasca pe plan mondial. Peste 8,500,000 de persoane infectate si aproape de 500,000 persoane decedate pe plan mondial, iar pandemia inca este la inceputul ei daca luam in considerare intregul mapamond.

Indiferent de ce comenteaza unii si afirma altii despre aceasta pandemie, indiferent de cat incearca unii sa va convinga ca masurile luate au fost exagerate si ca aceasta boala nu este asa de grava, intrand in logica conspiratiei mondiale , COVID-19 este o problema serioasa de sanatate publica iar limitarea raspandirii acestei boli depinde de noi toti.

Nu ascultati pe cei care incearca sa va convinga ca aceasta infectie este una banala. Bolile banale nu se raspandesc cu viteza cu care COVID-19 se raspandeste si nu ucid sute de mii de oameni si mii de persoane din domeniul sanitar care mor la datorie ingrijind pe cei infectati cu virusul care cauzeaza aceasta boala.

Stiu cat de greu a fost tuturor cu masurile de distantare si restrictiile care au fost impuse dar singura solutie pentru a evita o crestere exponentiala a numarului infectarilor este de a respecta masurile de preventie prevazute, cum ar fi purtatul mastii in spatiile inchise si in mijloacele de transport in comun, evitarea zonelor aglomerate, aplicarea masurilor de igiena si colaborarea cu autoritatile pentru a reusi, impreuna, sa diminuam, cat de mult posibil, impactul acestei boli in urmatoarea perioada”, a conchis șeful DSU.

