Federația Națională Sindicală „Ambulanța” acuză șeful DSU, Raed Arafat, de emiterea unei dispoziții „abuzive” care impune serviciilor de ambulanță să raporteze direct către Departamentul pentru Situații de Urgență, ignorând astfel subordonarea lor față de Ministerul Sănătății.

Conform sindicatului, această măsură subminează autoritatea COSU și afectează credibilitatea Ministerului Sănătății.

Federația Națională Sindicală „Ambulanța” a subliniat că, potrivit dispoziției nr. 671/18.07.2024 emisă de DSU, serviciile de ambulanță sunt acum obligate să raporteze cu prioritate către DSU folosind numerele de telefon indicate.

Această măsură impune raportarea aceleași informații care erau deja transmise către COSU.

Federația Națională Sindicală „Ambulanța” a afirmat că dispoziția recentă afectează negativ reputația COSU și a Ministerului Sănătății.

În opinia lor, COSU, care până de curând avea un rol crucial în Sistemul Național de Asistență Medicală de Urgență, nu mai este recunoscut ca atare după relocarea în sediul Ministerului Sănătății.

Sindicaliștii au solicitat ca Ministerul Sănătății să transmită de urgență o adresă către toate conducătorii serviciilor de ambulanță, în care să se precizeze că raportările trebuie efectuate în continuare către COSU.

De asemenea, aceștia au cerut Ministerului Sănătății să înainteze Parlamentului României o solicitare pentru ca Ordonanța de Urgență nr. 1/2014, privind managementul situațiilor de urgență, să fie supusă urgent procedurilor parlamentare de aprobat, astfel încât să se stabilească clar atribuțiile DSU în domeniul medicinei de urgență prin modificări și completări ale legii.

Consiliul Național al F.N.S.A.R. se va reuni de urgență pentru a stabili măsurile sindicale necesare la nivel național pentru serviciile de ambulanță. Aceste acțiuni vor fi menite să susțină politica Ministerului Sănătății privind Sistemul de Medicină de Urgență și vor reflecta propunerile convenite și de angajații din domeniu.

Ordinul emis de Raed Arafat pe 18 iulie stipulează că, începând cu data respectivă, serviciile mobile de urgență, inclusiv SMURD, unitățile de primire a urgențelor, compartimentele de primire a urgențelor, serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, vor trebui să asigure intervențiile pentru acordarea primului ajutor medical și a asistenței medicale de urgență.

Raed Arafat, șeful DSU, a criticat mutarea Centrului Operațional pentru Situații de Urgență la Ministerul Sănătății, afirmând că aceasta a condus la „ruperea colaborării și dezintegrarea unui sistem”, în contradicție cu prevederile legale. Arafat a subliniat că, în cazuri de urgență majoră, precum cele de la Colectiv sau Crevedia, nu mai există o coordonare integrată eficientă.

În replică, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a subliniat că nu este acceptabil ca o structură operativă a ministerului să nu funcționeze adecvat în cadrul acestuia.

”Domnul Arafat întotdeauna prezintă lucrurile într-un mod particular. Întotdeauna suntem în pragul unei crize majore, nu vreau să intru în genul acesta de discuţii. Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţe este o structură a Ministerului Sănătăţii. Eu, când am venit la minister, acest centru era la nivelul unui birou. Pentru că avem o responsabilitate pentru dezvoltarea medicinei de urgenţă, am crescut structura de personal a acestui centru.

În momentul de faţă discutăm despre o direcţie de medicină de urgenţă. Nu este normal ca o structură operativă a Ministerului Sănătăţii să nu poată să funcţioneze în sediul Ministerului Sănătăţii. Mai mult decât atât, şi noi ca şi Minister suntem găzduiţi chiar în clădirea Ministerului de Interne. Noi am oferit condiţii de lucru acestor oameni care lucrează 24 din 24 încât să poată să facă lucrul ăsta aşa cum trebuie, să se poată odihni, să se poată spăla, să aibă acces la condiţii igenico-sanitare de bună calitate”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

Lovitură pentru Raed Arafat. Impune raportări directe către DSU, ignorând Ministerul Sănătății. Ordin abuziv