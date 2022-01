România a fost menționată de Moscova într-un context agresiv. Radu Tudor reacționează: În fața amenințării cu invazia militară, ne apărăm

Așadar, Radu Tudor a scris că „pacea și dialogul sunt singura cale de a respecta opțiunea fiecarui stat, popor, natiune”.

„NATO insista ca Rusia sa accepte in continuare calea dialogului si sa nu impuna altor tari masuri in domeniul securitatii ce nu o privesc sub nici o forma. Diplomatia reprezinta singura optiune a momentului tensionat.

Romania este din nou mentionata de Moscova intr-un context agresiv, revarsard, revizionist. De la intrarea noastra in NATO in 2004, n-am facut nici un gest ostil fata de Rusia. In schimb, Moscova a mentionat de zeci de ori tara noastra si alianta din care facem parte in spirit ostil si confruntational.

Timp in care Georgia a fost atacata in 2008, Ucraina in 2014 si anexat ilegal un teritoriu al sau. Bazinul Marii Negre a fost profund destabilizat in ultimii 8 ani, iar Peninsula Crimeea a fost transformata intr-o imensa fortareata, inclusiv cu sisteme de rachete ce pot lovi capitale occidentale si cu bombardiere cu incarcatura nucleara. Romania nu poate sta indiferenta.

Alianta din care facem parte va intari Flancul Estic intr-o proportie echivalenta cu dimensiunea amenintarii. In fata amenintarii cu invazia militara, ne aparam. In fata unei retorici razboinice, spunem clar : pacea si dialogul sunt singura cale de a respecta optiunea fiecarui stat, popor, natiune”, a scris Radu Tudor pe blogul său.

Reacția Ministerului Afacerilor Externe

Amintim că MAE a respins ca fiind inoportună și lipsită de fundament poziția Federației Ruse privind prezența militară aliată pe flancul estic al NATO.

Ministerul Afacerilor Externe a reamintit că prezența NATO în statele aliate, care este rezultatul deciziilor adoptate la cel mai înalt nivel de către liderii aliați și implementate de structurile aliate politice și militare responsabile în acest sens, este o reacție strict defensivă la comportamentul tot mai agresiv al Federației Ruse în Vecinătatea Estică, „mai ales începând cu anul 2014, când teritoriul ucrainean Crimeea a fost ilegal ocupat de către Rusia”.

„Acest comportament continuă să se intensifice în prezent, în ciuda încercărilor NATO de a se angaja în dialog constructiv”, a transmis MAE.