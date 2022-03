UPDATE: Şeful Autorităţii maritime din Panama, Noriel Arauz, a precizat că o navă comercială sub pavilion panamez a fost scufundată în Marea Neagră, fiind lovită de rachete ruseşti. Alte două nave au fost avariate.

“Ştim că trei ambarcaţiuni sub pavilion panamez au fost victime ale atacurilor cu rachete ruse. Una dintre aceste nave s-a scufundat, iar celelalte două plutesc, dar au suferit pagube materiale”, a declarat oficialul, citat de agenţia AFP.

Noriel Arauz a adăugat că ruşii interzic unui număr de 200-300 de nave comerciale, deţinute de diferite ţări, să “iasă din Marea Neagră”.

Ştirea iniţială

Se dau lupte grele în continuare în Ucraina, între trupele ruse şi cele ucrainene, iar civilii au căzut, din păcate, la mijloc în acest conflict sângeros.

Un nou bloc de locuinţe din Kiev, lovit de o rachetă

Noi victime au venit chiar din capitala Kiev, relatează presa locală, unde rămăşiţele unei rachete doborâte au lovit un bloc de locuinţe din districtul Darnițki.

Pompierii şi echipele de intervenţie au sosit imediat la faţa locului şi încearcă să-i găsească pe cei care ar putea fi în continuare prinşi sub dărâmături. Din primele date, o persoană ar fi murit şi încă trei ar fi fost rănite.

Incidentul a avut loc în această dimneaţă, la ora locală 5:02.

⚡️Remnants of a downed Russian missile hit a high-rise building n Kyiv’s Darnytskyi district, killing one, according to Ukraine’s State Emergency Service (DSNS). According to preliminary data, one person was killed, three others were injured. 📹DSNS pic.twitter.com/f4Ef9sxGi8 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 17, 2022

Nave militare ruseşti au trecut pe lângă Japonia, îndreptându-se spre Europa

În altă ordine de idei, Ministerul Apărării din Japonia a informat că, în noaptea de marţi spre miercuri, patru nave de luptă ale Federaţiei Ruse au trecut prin Strâmtoarea Tsugaru din nord-estul Japoniei, îndreptându-se spre vest, transmite CNN.

Cel puţin una dintre nave pare să transporte vehicule militare, potrivit imaginilor date publicităţii, iar autorităţile nipone sunt de părere că acestea s-ar putea îndrepta spre Ucraina.

Bombardamente susţinute în Mariupol

Oraşul-port Mariupol din sudul Ucrainei este în continuare vizat de puternice bombardamente ruseşti, iar autorităţile estimează că cel puţin 2.400 de civili şi-au pierdut viaţa acolo. Peste 30.000 de persoane au fugit deja din oraş.

Reamintim că miercuri, ruşii au bombardat Teatrul Dramatic din Mariupol. Circa 1.000 – 1.200 de civili se ascundeau la momentul respectiv în teatrul lovit de bombe.

„O altă crimă oribilă în Mariupol. Un atac masiv al Rusiei asupra unui Teatru Dramatic, unde sute de civili inocenți se ascundeau. Clădirea se află complet în ruine.

Rușii nu au putut să nu știe că acesta era un adăpost pentru civili. Salvați Mariupol! Opriți războiul împotriva criminalilor de război ruși”, a transmis pe Twitter ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba.

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2022

Multiple reports that Russian forces dropped a bomb on Mariupol drama theatre where (at least until yesterday) hundreds of people were taking refuge. If confirmed refugees were still inside, this would be potentially the worst civilian harm incident and an undisputable war crime. pic.twitter.com/sDfhHULLCM — Christo Grozev (@christogrozev) March 16, 2022

Ministerul Apărării de la Moscova a negat că un astfel de atac ar fi avut loc.

„Aviația rusă în ziua de 16 martie nu a îndeplinit nicio sarcină legată de lovituri împotriva țintelor terestre din orașul Mariupol. Militanții batalionului naționalist „Azov” au aruncat în aer clădirea teatrului minat de ei la Mariupol”, au transmis ruşii.

“Războiul nu se termină. Crimele de război ale Rusiei nu încetează”

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat, într-un nou discurs, că “Rusia a devenit un stat terorist”, iar lumea întreagă trebuie să recunoască acum asta.

“Războiul nu se termină. Crimele de război ale Rusiei nu încetează. Economia Rusiei este în continuare capabilă să menţină maşinăria lor militară. De aceea noi pachete de sancţiuni împotriva Rusiei sunt necesare.

Lumea trebuie să recunoască în sfârşit în mod oficial că Rusia a devenit un stat terorist. Ucraina are nevoie de mai multă susţinere. Chiar mai multă decât acum. Sisteme de apărare aeriană. Avioane. Suficiente arme letale şi suficientă muniţie pentru a-i opri pe ocupanţii ruşi”, a afirmat liderul de la Kiev.

Zelenski a vorbit şi despre crimele înfiorătoare pe care le comit invadatorii ruşi în ţara sa.

“Din nefericire, coridoarele umanitare nu au funcţionat miercuri, Armata rusă nu a încetat bombardamentele, nu a garantat siguranţa. Suntem gata să scoatem oamenii şi să trimitem ajutor umanitar.

Dar nu putem expune oamenii bombardamentelor pe şosea. Înţelegeţi-ne (…) La Cernigău, ocupanţii au tras în civili care stăteau la coadă ca să ia pâine. Imaginaţi-vă. Zece oameni au murit.

La Mariupol, în asediatul Mariupol, un avion rus a aruncat intenţionat o bombă pe teatrul din centru. Sute de oameni se adăposteau acolo. Clădirea a fost distrusă. Nu se ştie bilanţul deceselor.

Inimile noastre sunt frânte de ce le face Rusia oamenilor noştri. Mariupolului nostru. Regiunii Doneţk”, a transmis preşedintele Zelenski.