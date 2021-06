Preşedintele Vladimir Putin a acordat recent un interviu postului NBC, în care i-a acuzat pe americani că ei se comportă agresiv, nu ruşii.

Întrebat de jurnalistul NBC dacă va promite că nu va mai trimite alte trupe ruseşti pe teritoriul suveran al Ucrainei, Vladimir Putin a indicat clar că exerciţiile militare din Crimeea au avut loc pe un teritoriu deţinut de Rusia. În schimb, Statele Unite au trimis militari peste Ocean, aproape de graniţele ruseşti.

“Am spus noi că plănuim să ne trimitem forţele armate undeva? Noi am făcut exerciţii pe teritoriul nostru. Cum de nu este clar acest lucru? O să repet asta, ca să audă toţi telespectatorii dumneavoastră asta. (…)

Noi am făcut exerciţii militare pe teritoriul nostru. Imaginaţi-vă ce-ar fi dacă ne-am trimite trupele aproape de graniţele voastre. Cum aţi reacţiona? Noi nu am făcut asta. Am fost pe teritoriul nostru. Voi aţi realizat exerciţii militare în Alaska. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Dar acum aţi trecut Oceanul şi aţi adus mii de militari şi mii de unităţi de tehnică militară lângă graniţele noastre. Şi tot voi consideraţi că noi ne comportăm agresiv, dar voi nu”, a declarat Vladimir Putin în interviul acordat jurnalistului Keir Simmons de la NBC News.