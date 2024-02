În cursul zilei de vineri, 9 februarie, președintele PSD a efectuat o vizită la Șantierul Naval Constanța. De acolo a susținut o declarație de presă în care a primit întrebări pe diverse teme.

Întrebat cu privire la un acord între PSD și PNL în ceea ce privește primăriile reședință de județ, el spune că nu are niciun acord cu liberalii.

Singurul acord pe care îl are, spune es, este cu colegii social-democrați din partid.

Acesta a mai spus că partidul pe care îl conduce va avea candidați în fiecare localitate. El a subliniat că nu există acorduri.

”Eu nu am niciun acord, nici cu PNL, eu am un singur acord cu colegii mei din Partidul Social-Democrat, deoarece sunt preşedinte. Nu am făcut acord cu nimeni, n-a făcut nimeni niciun acord. Eu v-am spus că Partidul Social Democrat va avea candidaţi în fiecare localitate din România. Nu este niciun acord, nici pentru Consiliul Judeţean, nici primărie, nici pe lună, nici pe NATO, nu este niciun acord cu nimeni”, a spus Marcel Ciolacu.