Val de plângeri împotriva celor care au provocat haos, vineri, în Capitală, prin blocarea circulaţiei metroului.

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, anunţă că a depus o plângere penală la DNA, în timp ce conducerea Metrorex a depus o plângere la Poliţie, care a fost apoi înaintată la DIICOT.

Cătălin Drulă s-a adresat procurorilor DNA

“Tocmai am depus plângere penală la DNA împotriva celor responsabili pentru blocarea metroului bucureștean astăzi, pentru următoarele infracțiuni:

zădărnicirea combaterii bolilor

abuz în serviciu

trafic de influență

folosirea funcției pentru favorizarea altor persoane

folosirea de către liderii sindicali a influenței și autorității în scopul obținerii de bani, bunuri și foloase necuvenite

șantaj

infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate

Cerem procurorilor să identifice persoanele către care să ne îndreptăm pentru a recupera banii în instanță civilă. Prejudiciul este în curs de cuantificare.

Acțiunea ilegală a unui grup mafiot de a lua un oraș ostatic nu poate rămâne fără un răspuns ferm din partea autorităților și din partea justiției.

Metroul trebuie eliberat și trebuie să revină în circulație. Abia atunci se poate organiza un dialog adevărat despre problemele metroului.

Conturile grase ale firmei controlate de Ion Rădoi nu sunt un subiect legitim de dialog și nici nu trebuie alimentate din vistieria statului”, este mesajul postat de ministrul Transporturilor pe pagina sa de Facebook, puţin după ora 14:00.

Plângere ajunsă la DIICOT, privind încălcarea legii privind privind prevenirea şi combaterea terorismului

La rândul ei, conducerea Metrorex a depus o plângere la Poliţie, reclamând încălcarea Legii 535/2004, privind prevenirea şi combaterea terorismului.

Poliţia Capitalei a anunţat, vineri, că a fost sesizată de către conducerea Metrorex cu privire la încălcarea Legii 535/2004, privind prevenirea şi combaterea terorismului, iar plângerea a fost înaintată DIICOT.

”A fost primită o sesizare din partea Metrorex, privind încălcarea art. 1 din Legea nr. 535/2004, privind prevenirea şi combaterea terorismului, care a fost înaintată, de urgenţă, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism”, se arată în comunicatul Poliţiei Capitalei.

În plus, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, Poliţia Capitalei a declanşat cercetări, conform art.218 alin(4)din Legea nr. 62 din 2011 a dialogului social: ”declararea grevei de către organizatori cu încălcarea prevederilor art. 205 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă, respectiv neasigurarea serviciilor de transport, la cel puţin o treime din activitatea normală”.

Sancţiuni de 125.000 de lei date de jandarmi în urma protestului de vineri

”De asemenea, Jandarmeria Capitalei a aplicat, până în prezent, 23 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 125.000 de lei pentru:

nerespectarea măsurilor prvind organizarea de adunări publice în spaţii închise, aşa cum este prevăzut în Legea nr. 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

desfăşurarea protestului fără autorizare, faptă prevăzută de Legea nr. 60/1991;

nerespectarea măsurilor sanitare, cum este prevăzut tot în Legea nr. 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19”, a mai transmis Poliţia Captalei.

Sursa citată a precizat că, pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, Poliţia a dispus măsuri pentru fluenţa traficului, pentru a ajuta pe toată lumea să ajungă acolo unde este nevoie, scrie news.ro.

”Depunem toate eforturile necesare, pentru a veni în sprijinul persoanelor care utilizează transportul în comun de suprafaţă, dar şi mijloacele proprii de deplasare” a mai precizat Poliţia Capitalei.