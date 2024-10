Elena Lasconi, primarul Municipiului Câmpulung, se confruntă cu provocări majore în gestionarea proiectelor europene. Neregulile identificate în implementarea unor fonduri au dus la obligația de a restitui sume considerabile.

Anchetă și nereguli descoperite în proiectele lui Lasconi

În urma verificărilor legate de activitățile contractuale ale proiectului derulat de Lasconi, „Dezvoltare locală în zonele urbane marginalizate din Câmpulung”, au fost sesizate probleme grave. Inspectoratul de Stat în Construcții a înaintat o sesizare către Parchet cu privire la lucrările de reabilitare a Bulevardului „Pardon”, relatează jurnaluldearges.ro.

De asemenea, a fost descoperită o cerere de rambursare nejustificată din partea unei firme implicate în proiectul „Dezvoltarea mediului antreprenorial prin acordarea de microgrant integrat cu stagii de formare”. Aceste evenimente au dus la apariția unor neclarități și în cadrul proiectului „Ecosistem digital interconectat și GIS integrat” al UAT Municipiul Câmpulung.

Conform Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, s-au constat diverse nereguli în cadrul relației contractuale, ceea ce a condus la obligația municipiului Câmpulung de a restitui o sumă considerabilă.

Prelungiri nejustificate și costuri suplimentare

Proiectul, care inițial avea termen de finalizare în septembrie 2023, s-a încheiat abia în decembrie. Ulterior, Direcția Generală a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a demarat verificări, în urma cărora au fost identificate probleme legate de un contract semnat după termenul limită stabilit, în octombrie 2023. A fost implicată compania Aconnect Smart Software SRL din București pentru implementarea unui sistem informatic destinat optimizării procedurilor și fluxurilor de lucru.

Contractul în discuție avea o valoare totală de 2.013.171 lei, iar o notă de constatare emisă de organismul de supraveghere a evidențiat faptul că o parte din suma respectivă nu este eligibilă, ceea ce implică restituirea fondurilor. Echipa de control a menționat, printre altele, „presupusa impunere prin Caietul de sarcini de cerințe/specificații tehnice restrictive” și „presupusa aplicare incorectă a criteriilor de calificare și selecție” care a dus la acceptarea unei oferte necorespunzătoare.

Suma de rambursat: 586.940 lei

Municipalitatea Câmpulung a contestat nota de constatare, dar apelul nu a avut succes. Astfel, pentru a acoperi suma de 586.940 lei, se vor utiliza fonduri din excedentul bugetar.

Proiectul „Ecosistem digital interconectat și GIS integrat în cadrul UAT Municipiul Câmpulung” a beneficiat de o finanțare totală de 4.291.722,39 lei. Fondurile au fost asigurate, în principal, din Fondul Social European, cu o contribuție semnificativă din bugetul național și din cofinanțarea municipalității. Aceste resurse financiare au fost destinate elaborării de planuri și strategii, consultanței și instruirii, inclusiv obținerii certificării ISO 9001:2015.

Pentru atingerea obiectivelor propuse, au fost semnate mai multe contracte care vizau consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul UAT Câmpulung.

Printre colaboratorii implicați în proiecte s-au numărat și Brand New Servicii Comunicare, cunoscut anterior sub numele de Propaganda Brand New, reprezentat de Adrian Țuluca. De asemenea, au fost angajate și firme din Timișoara, Brașov și București, cea mai notabilă fiind Urban Scope SRL București. Aceasta din urmă are o experiență vastă în colaborarea cu UAT-urile din țară și a oferit consultanță pentru elaborarea Strategiei Smart City Câmpulung, în schimbul sumei de 78.000 de lei, fără TVA.

Istoricul rambursărilor municipiului

Câmpulung a avut o istorie tumultoasă în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, având parte de mai multe situații în care a fost nevoit să restituie bani din bugetul local. Un exemplu semnificativ este rambursarea a peste opt milioane de lei în 2016, în urma eșecului proiectului „Dezvoltarea infrastructurii turistice a Municipiului Câmpulung prin reabilitarea zonei istorice şi de agrement complex – Parc Kretzulescu”.

De asemenea, anul trecut, municipalitatea a pierdut 113.712,23 lei din cauza unor nereguli în procedurile de achiziție legate de un proiect POCU, demonstrând astfel dificultățile continue ale administrației locale în gestionarea fondurilor europene.