În urma scrutinului electoral de duminică, 24 aprilie, Emmanuel Macron a fost reales drept preşedinte al Franţei.

Potrivit rezultatelor oficiale anunţate de Ministerul de Interne de la Paris, după numărarea a 98% din voturi, Emmanuel Macron a obţinut 57,8% din voturi, iar Marine Le Pen 42,1%.

Rata de participare în turul secund al scrutinului prezidenţial a fost de 71,7%, mai scăzută cu 3% faţă de anul 2017.

La scurt timp după închiderea urnelor, Emmanuel Macron a transmis un mesaj către toţi francezii.

„După 5 ani de transformări fericite și grele, dar și de crize excepționale, a venit această zi de 24 aprilie 2022, când o majoritate a dvs a ales să îmi acorde încrederea pentru a fi președintele republicii în cei 5 ani care urmează.

Știu că nu v-ați menajat, că ați făcut atâtea eforturi, că ne-ați împărtășit convingerile și de aceea, cu mâna pe inimă, știu că acesta este adevărul. Vă mulțumesc! Știu ce vă datorez și vă mulțumesc încă o dată!

Vreau să le mulțumesc tuturor francezilor, bărbați și femei, care în primul, și apoi în al doilea tur, mi-au acordat toată încrederea lor pentru o Franța independentă, o Europă mai puternică, care datorită unor investiții și schimbări profunde să continue să asigure evoluții concrete pentru toți, folosindu-ne de creativitate, de inovație în țară, făcând astfel ca Franța să fie o națiune puternică și interesată de ecologie.

Mai știu și faptul că numeroși compatrioți au votat pentru mine în această zi, nu pentru a susține ideile pe care le reprezint eu, ci pentru a construi un baraj în fața extremei de dreapta. De aceea, vreau astăzi, aici, să le mulțumesc și lor. Vreau să le spun că sunt conștient că votul acesta mă obligă să fac anumite lucruri în anii care vin.

Mă gândesc, de asemenea, la toți compatrioții noștri care nu au venit să voteze. Tăcerea lor a însemnat că refuză să aleagă. Trebuie să găsim un răspuns și pentru această tăcere.

Vreau să spun că nu mai sunt candidatul unei anumite tabere, ci președintele tuturor, bărbați și femei.

Știu că pentru numeroși compatrioți de-ai noștri, care au ales să voteze cu extrema dreaptă, furia și dezacordul care i-au condus să voteze pentru acest proiect trebuie, de asemenea, să își găsească un răspuns. Aceasta va fi răspunderea mea și a celor care sunt în jurul meu”, sunt câteva dintre declaraţiile lui Emmanuel Macron de duminică seară.

Imediat, liderii europeni l-au felicitat pe Macron pentru victoria din alegerile prezidenţiale de duminică.

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a transmis următorul mesaj pe Twitter:

„Felicitările mele calde, dragă preşedinte Emmanuel Macron, pentru realegerea dumneavoastră!

Încântat să lucrez în continuare cu dumneavoastră pentru Parteneriatul strategic România – Franţa, construirea unei Europe puternice şi unite şi cooperarea consolidată pe Flancul Estic al NATO.”

Mes chaleureuses félicitations, cher Président @EmmanuelMacron , pour votre réélection! Heureux de continuer à travailler avec vous pour le Partenariat stratégique 🇷🇴 🇫🇷, la construction d’une Europe🇪🇺 puissante et solidaire et une coopération renforcée sur le Flanc Est de l’OTAN.

„Un bravo călduros, dragă Emmanuel Macron. În această perioadă tulbure, avem nevoie de o Europă solidă şi de o Franţă total implicată pentru o Uniune Europeană mai suverană şi mai strategică. Putem să contăm pe Franţa încă 5 ani”, este mesajul postat de Charles Michel, preşedintele Consiliului European, pe aceeaşi reţea de socializare.

Chaleureux bravo cher @EmmanuelMacron

En cette période tourmentée, nous avons besoin d’une Europe solide et d’une France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique.

Nous pouvons compter sur la #France #5 ans de plus. pic.twitter.com/JEPf6Pqght

— Charles Michel (@CharlesMichel) April 24, 2022