Nicușor Dan este noul președinte al României! La scurt timp de la anunțarea rezultatelor turului doi, liderii europeni, printre care președintele Franței, președintele Comisiei Europene, președintele Ucrainei și președintele Republicii Moldova, i-au transmis sincere felicitări.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, spre exemplu, i-a transmis sincere felicitări atât în limba franceză, cât și în limba română. Oficialul francez i-a promis că Franța va fi alături de el și de poporul român pentru consolidarea parteneriatului strategic București-Paris, dar și pentru a „lucra împreună pentru o Europă mai puternică, mai suverană și mai independentă.”

La rândul său, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a transmis calde felicitări lui Nicușor Dan pentru victoria sa, observând că poporul român „a ales promisiunea unei Românii deschise și prospere într-o Europă puternică.”

Ea a dat asigurări că „așteaptă cu nerăbdare” să colaboreze cu el.

„My warmest congratulations to @NicusorDanRO on his victory tonight! The Romanian people have turned out massively to the polls. They have chosen the promise of an open, prosperous Romania in a strong Europe.

Together let’s deliver on that promise. Looking forward to working with you.”