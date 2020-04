Detroit pare să fie următorul epicentru al pandemiei din USA. Deocamdată, New York conduce în acest tragic top, cu 2.219 morți.

Cifrele durerii

Datorită acestui tragic bilanț, la care se adugă și numărul celor 216.000 de cazuri confirmate cu COVID – 19. Din nefericire, nu se întrevăde nici o încetinire a acestui nefericit proces. Deși, în Italia și Spania numărul deceselor se menține foarte ridicat, cu un total de 13.155 în Peninsulă și 9.387 în Spania, Statele Unite tind să depășească rapid cifrele durerii.

Acum Michigan a devenit cel de al treilea focar al infestării, numărând 337 de decese joi noapte, cu 78 mai mult decât în ziua precedent. De asemenea, aici există 9.300 de persoane infestate, ceea ce ridică procentajul mortalității la 4,3 la sută rata mortalității. New Jersey rămâne pe locul doi, imediat după New York with 355 de morți și 22.255 de infectați.

Teroare la New York

New York-ul conduce în clasamentul tragediei cu 84.025 de infectați și 2.219 de morți. Totuși, în suburbii precum Greenwich Village sau Brooklyn Heights rata de infectare este mult mai mică.

Primarul de Blasio i-a prevenit pe newyorkezi că ”urmează săptămâni grele”. Conform primarului, în New York este nevoie de 3,3 milioane de măști N95, 2,1 milioane de măști chirurgicale, 100.000 de echipamente de izolare și 400 de aparate de ventilație mecanică. Între timp, spitale de campanie au fost instalate până și în Central Park, ca și complexul pentru tenis în sală, loacul de bază al turneului U.S. Open a devenit spital. Probleme serioase apar în mai toate colțurile țării.

În Connecticut, s-a confirmat, joi, decesul celui mai tânăr bolnav de COVID, un băiețel de numai șase săptămâni. Anunâul a fost făcut de chiar guvernatorul regiunii, Ned Lamont.

Speranța nu moare niciodată

În lume, mai multe de 800.000 sunt infectați iar numărul deceselor s-a ridicat la 40.000, conform datelor strânse de Johns Hopkins University. De asemenea, institutul a anunțat că peste 80 la sută din populația SUA se află în autoizolare. Părerea general este că 30 de zile de autoizolare ar fi de ajuns ca pandemia să fie învinsă, la nivelul USA.