Felix Bănilă a făcut vineri o declarație despre crimele de la Caracal. Șeful DIICOT a dat ultimele detalii despre anchetele pe care instituţia le desfășoară cu privire la disparițiile celor două fete.

Cele două familii sunt devastate de cele auzite astăzi de la autorităţi. Mama Alexandrei Măceşanu plânge încontinuu de când a auzit ultimele informaţii făcute publice de Felix Bănilă. Ea refuză să mai iasă din casă sau să vorbească cu cineva. Tatăl Alexandrei a acceptat sa iasă la poartă şi să schimbe câteva cuvinte cu jurnaliştii. El i-a criticat pe cei de la DIICOT pentru că nu au venit cu nicio informaţie nouă şi utilă în acest caz.

Lucrurile nu sunt mai liniştite nici în familia Luizei Melencu, prima dintre victimele recunoscute de Gheorghe Dincă. Bunicul Luizei nu vrea să accepte nici acum moartea nepoatei sale, în ciuda informaţiilor venite din partea DIICOT. La fel, şi familia Luizei este nemulţumită că oamenii legii nu au oferit vineri probe concrete privind soarta fetei lor. Mai mult, bunicul Luizei îi amenință cu judecata pe procurori, dar îi și acuză că ar avea legături suspecte cu Gheorghe Dincă.

„Nu avem încredere în acel mincinos și escroc. Luiza trăiește, Banila acopera adevaratii faptasi. Procurorii sunt complici la crime. Luiza nu a plecat benevol. Procurorul să fie atent la ce spune. La două ore după ce a dispărut noi am sunat la 112. Să cerceteze în continuare. Să pună presiune asupra lui Dincă și a celor care nu și-au făcut datoria. Să ne caute fata în altă parte. Fata noastră trăiește. Să îi caute pe acei procurori care nu-și fac datoria. Nu și-au făcut datoria și uitați unde am ajuns. Complicii lui Dincă au ajuns la amendă penală în 2014. Suntem trădați de aceste organe incompetente. Vor să acopere urmele celor vinovați, acelor funcționari care nu și-au făcut datoria. E multă impertinență și nesimțire. Tot ce am aflat, am aflat din presă. Aici a fost o fantezie, o inducere în eroare. Bănilă nu a spus nimic, nu a scos nimic în relief. Să ne caute fata și să o aducă acasă. Îl dau în judecată pe Dincă. Să retracteze tot ce a spus”, a tunat bunicul Luizei.

