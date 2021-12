Vine revoluția! Este vorba de 10 Previziuni Scandaloase pentru 2022 lansate de Saxo Bank:

1. Planul de a pune capăt combustibililor fosili se amână

2. Facebook cade în cap din cauza exodului tinerilor

3. Alegerile de la jumătatea mandatului din SUA aduc o criză constituțională

4. Inflația din SUA atinge peste 15% în spirala salariu-preț

5. Superfondul UE pentru climă, energie și apărare va fi anunțat și va fi finanțat prin pensii private

6. „Armata” de femei de pe Reddit dărâmă patriarhatul corporatist

7. India se alătură Consiliului de Cooperare al Golfului în calitate de membru fără drept de vot

8. Spotify a fost perturbat din cauza platformei de drepturi digitale bazate pe NFT

9. Noua tehnologie hipersonică întețește cursa spațială și provoacă un nou război rece

10. Descoperirile medicale prelungesc speranța medie de viață cu 25 de ani

Deși aceste previziuni nu constituie previziunile oficiale ale Saxo pentru 2022, ele reprezintă un avertisment împotriva potențialei alocări greșite a riscului în rândul investitorilor, care ar putea atribui de obicei doar o șansă de 1% ca aceste evenimente să se materializeze.

Este un exercițiu bun de a lua în considerare întreaga amploare a tot ceea ce este posibil, chiar dacă nu neapărat probabil, și deosebit de relevant în contextul crizei neașteptate de Covid-19 din acest an. Inevitabil, rezultatele care se dovedesc cele mai perturbatoare (și, prin urmare, scandaloase) sunt cele care sunt o surpriză pentru consens.

Tema pentru previziunile scandaloase din 2022 este Revoluția

Comentând despre previziunile scandaloase din acest an, CIO-ul Saxo Bank, Steen Jakobsen a spus:

„Tema pentru previziunile scandaloase din 2022 este Revoluția. Se acumulează atât de multă energie în societatea și economia noastră afectată de inegalități. Adăugați la asta incapacitatea actualului sistem de a aborda problema și întrebarea nu mai este dacă vine o revoluție, ci mai degrabă când și cum. La fiecare revoluție, unii câștigă și alții pierd, dar nu acesta este ideea – dacă sistemul actual nu se poate schimba, dar trebuie, atunci o revoluție este singura cale de urmat.

Un război cultural se declanșează pe tot globul și diviziunea nu mai este doar între bogați și săraci. Este, de asemenea, între tineri și bătrâni, clasa și versus clasa muncitoare mai puțin educată, piețe reale cu descoperirea prețurilor versus intervenția guvernamentală, răscumpărări pe bursă versus cheltuielile de cercetare și dezvoltare, inflație versus deflație, femei versus bărbați, stânga progresistă versus centristă, semnalizare virtuală pe rețelele sociale versus schimbări reale ale societății, clasa mijlocie versus forța de muncă, combustibili fosili versus energie verde, inițiative ESG versus nevoia de a furniza lumii energie fiabilă – lista poate continua.

Avem nevoie de un nou efort pentru a stabili costul marginal al energiei

Am colaborat la nivel global la vaccinurile Covid în 2020 și 2021. Acum avem nevoie de un nou efort de tip Manhattan Project pentru a stabili costul marginal al energiei, ajustat în funcție de productivitate, pe calea către niveluri mult mai scăzute, eliminând în același timp impactul generării noastre de energie asupra mediului. O astfel de mișcare ar dezlănțui cel mai semnificativ ciclu de productivitate din istorie: am putea desaliniza apa, am putea face fermele verticale fezabile aproape oriunde, am putea crește puterea de calcul la niveluri cuantice și am putea continua să explorăm noi granițe în biologie și fizică.

Amintiți-vă că lumea evoluează mereu cu viteze diferite, în timp ce ciclurile de afaceri și politice sunt întotdeauna finite.”

1. Planul de a pune capăt combustibililor fosili primește o amânare

Rezumat: Factorii politici renunță la obiectivele climatice și sprijină investițiile în combustibili fosili pentru a lupta împotriva inflației și a riscului de tulburări sociale, regândind în același timp calea către un viitor cu emisii scăzute de carbon.

Dându-și seama de amenințarea inflaționistă din creșterea prețurilor mărfurilor și de riscul unui accident economic din cauza cronologiei nefezabile pentru tranziția la energia verde, factorii de decizie politică renunță la obiectivele climatice. Ei relaxează birocrația investițiilor timp de cinci ani pentru producția de petrol și zece ani pentru producția de gaze naturale, pentru a încuraja producătorii să asigure aprovizionare adecvată și la prețuri rezonabile, care să reducă decalajul dintre energia prezentă și viitorul energetic cu emisii scăzute de carbon.

Această evoluție a crescut deja prețurile și volatilitatea prețurilor, nu numai pentru energie, ci și pentru metalele industriale, dintre care majoritatea sunt necesare în cantități mai mari pentru impulsul transformării ecologice. Pe lângă aceasta, creșterea prețurilor la energie a săltat prețurile la motorină și în special la îngrășăminte, costuri agricole importante care creează îngrijorări cu privire la producția de culturi alimentare cheie.

Impactul pe piață: ETF-ul iShares Stoxx EU 600 Oil & Gas (Ticker: EXH1:xetr) crește cu 50%, pe măsură ce întregul sector energetic primește un nou suflu

2. Facebook cade în cap din cauza exodului tinerilor

Rezumat: Tinerii abandonează platformele Facebook în semn de protest față de extragerea de informații personale pentru profit; încercarea companiei mamă Facebook, Meta, de a-i aduce înapoi cu Metaverse eșuează.

Facebook a trecut de la a fi un centru vibrant al tinerilor, la o platformă pentru „boomers” mai în vârstă, așa cum ar spune tinerii. Tinerii sunt din ce în ce mai puțin atrași de algoritmii Facebook, transformându-și experiențele de socializare în bucle de feedback omogene, cu conținut identic, sau, chiar mai rău, conținut dezinformator și de ură. Cercetările proprii ale Facebook sugerează că adolescenții petrec de 2 până la 3 ori mai mult pe TikTok decât pe Instagram (care este cel mai nou activ social media al Facebook) și că Snapchat este modalitatea preferată de a comunica cu prietenii.

Un nou nume de companie (Facebook se numește acum Meta) și identitate de marcă pentru a separa și proteja Instagram (cel mai valoros activ al său actual), împreună cu crearea unui nou produs adaptat tinerilor, este exact același manual pe care companiile de tutun l-au folosit de ani de zile. Dar în 2022, investitorii își vor da seama că Meta pierde rapid generația tânără și astfel potențialul și profitabilitatea viitoare a companiei. Într-o mișcare disperată, Meta încearcă să achiziționeze Snapchat sau TikTok în timp ce aruncă miliarde de dolari în construirea înfiorătoarei Metaverse, care are scopul de a supraveghea utilizatorii mai direct decât oricând și de a-i aduce pe tineri înapoi în universul de platforme de socializare Meta, conform zicalei că a fi primul care mișcă este întotdeauna cel mai bine în tehnologie. Planul se luptă să aibă succes, deoarece tânăra generație nu prea se înscrie.

Impactul pe piață: Compania-mamă a Facebook, Meta, se luptă, în scădere cu 30% față de piața mai largă și este îndemnată să-și desprindă componentele ca entități separate, spulberând visele monopoliste ale lui Zuckerberg.

3. Alegerile de la jumătatea mandatului din SUA aduc o criză constituțională

Rezumat: Alegerile de la jumătatea mandatului din SUA înregistrează un impas în ceea ce privește certificarea rezultatelor apropiate ale alegerilor pentru Senat și/sau Camere, ceea ce duce la un scenariu în care cel de-al 118-lea Congres nu poate fi format la timp, la începutul anului 2023.

Alegerile prezidențiale din SUA din 2020 au fost un moment înfricoșător pentru multe instituții americane. Președintele în exercițiu Donald J. Trump a refuzat inițial să recunoască înfrângerea în alegeri și s-a plâns că alegerile au fost furate, o afirmație care nu a fost niciodată contestată serios în instanță, dar care s-a bucurat de o simpatie larg răspândită în rândul bazei de alegători ai lui Trump. O mulțime de credincioși în conspirația electorală furată a fost încurajată de retorica președintelui într-o măsură suficientă pentru a ataca Capitol Hill și a „opri furtul”, adică pentru a preveni oficializarea rezultatului alegerilor pe 6 ianuarie 2021, într-o scenă fără precedent în istoria SUA.

Înainte de aceasta, și apoi din nou mai târziu, la scrutinul run-off din Georgia, oficialii electorali dedicați — mulți dintre ei republicani — își făceau datoria de a înregistra rezultatele reale, în timp ce își riscau viața în mijlocul amenințărilor — chiar și amenințărilor cu moartea — venite de la extremiști. În 2022, republicanii se asigură că niciun astfel de oficial tradițional cu obligații nu se află în locul „greșit”, cu toate posturile legate de alegeri ocupate de partizani fideli, gata să facă orice pentru a înclina rezultatele și pentru a suprima prezența la vot.

În urma alegerilor din 2022, una sau ambele părți se opun certificării votului, făcând imposibil ca noul Congres să se formeze și să funcționeze în prima zi programată a lunii ianuarie. 3, 2023. Joe Biden guvernează prin decret, iar democrația americană este suspendată, deoarece chiar și democrații au ceva împotriva Curții Supreme, care a fost întinată puternic de Trump. O criză constituțională în plină desfășurare se întinde peste orizont, pe măsură ce 2023 începe.

Impactul pieței: volatilitate extremă a activelor din SUA, pe măsură ce randamentele trezoreriei americane cresc și USD scade pentru acoperirea împotriva crizei existențiale din cea mai mare economie din lume și emitentă a monedei de rezervă aleasă de economiile mapamondului.

4. Inflația din SUA atinge peste 15% în spirala salariu-preț

Rezumat: Până în al patrulea trimestru al anului 2022, salariile pentru jumătatea inferioară a scării veniturilor din SUA cresc cu 15%, pe măsură ce companiile se străduiesc să găsească lucrători dispuși și calificați, care sunt din ce în ce mai selectivi din cauza sentimentului în creștere de entitlement, deoarece locurile de muncă sunt numeroase, raportat la disponibilitatea redusă a lucrătorilor la toate nivelurile de calificare.

IPC oficial al SUA a atins un vârf de 11,8% în februarie 1975. Abia după recesiunea din 1980-1982 și creșterea brutală a dobânzii până la niveluri de 20%, inflația a fost în cele din urmă ucisă.

În 2022, președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, repetă din nou aceeași greșeală, deoarece economia post-epidemie și în special piața muncii sunt puternic constrânse de ofertă. Powell crede că milioane de americani se vor întoarce la muncă și vor ocupa o parte din cele 10,4 milioane de posturi disponibile, pe măsură ce Covid-19 dispare. Dar acest lucru este pur și simplu greșit. Unii s-au pensionat anticipat din cauza crizei și, astfel, au părăsit definitiv forța de muncă din SUA.

Marea diferență dintre azi și ieri este că pandemia a alimentat o trezire. Angajații cer o experiență mai bună: condiții de muncă mai bune, salarii mai mari, mai multă flexibilitate și un sentiment de scop de la locul de muncă. Împreună cu presiunile inflaționiste persistente din partea producției, criza energetică și deficitul de forță de muncă, acest lucru are ca rezultat creșteri salariale anuale cu două cifre, fără precedent, în trimestrul IV.

În consecință, inflația din SUA atinge un ritm anual de peste 15% înainte de începutul anului 2023, pentru prima dată după al Doilea Război Mondial. Acest lucru determină Rezerva Federală să adopte o mișcare prea slabă și prea târziu de a înăspri politica monetară mai rapid, într-un efort disperat de a controla inflația. Dar banca centrală și-a pierdut credibilitatea; va dura timp s-o recâştige.

Impactul pieței: volatilitate extremă pe piețele de acțiuni și de credit din SUA. ETF-ul cu randament ridicat JNK scade cu până la 20%, iar ETF-ul cu volatilitate la mijlocul curbei VIXM crește cu până la 70%.

5. Superfondul UE pentru climă, energie și apărare va fi anunțat și va fi finanțat prin pensii private

Rezumat: Pentru a se apăra împotriva ascensiunii populismului, pentru a aprofunda angajamentul față de încetinirea schimbărilor climatice și pentru a-și apăra granițele pe măsură ce umbrela de securitate a SUA se retrage, UE lansează un Superfond îndrăzneț de 3 trilioane de dolari care să fie finanțat prin alocarea de pensii și nu prin noi taxe.

Umbrela de securitate oferită de SUA în timpul Războiului Rece și, ulterior, în cea mai mare parte a Europei de Est se estompează rapid și amenință să eșueze complet în anii următori, deoarece SUA se uită spre est la rivali economici și militari mult mai serioși.

Președintele francez Macron, susținut de o mișcare Draghi de a împiedica propria ascensiune a populiștilor din Italia, lansează o viziune pentru un „Superfond UE” care va aborda prioritățile triple: apărare, climă și tranziția aferentă energiei curate.

Având în vedere îmbătrânirea populației UE și sarcinile fiscale grele, factorii de decizie știu că va fi imposibil să finanțeze Superfondul cu impozite mai mari pe venituri sau alte venituri fiscale tradiționale. În schimb, Franța are un moment „eureka”, în timp ce încearcă să-și revizuiască sistemul de pensii și se uită la pensiile enorme ale Europei. Acesta decide că toate pensiile pentru toți lucrătorii cu vârsta peste 40 de ani trebuie să aloce o parte din ce în ce mai mare din activele lor de pensii în obligațiuni Superfond pe măsură ce îmbătrânesc. Acest lucru permite noi niveluri de stimulare fiscală în UE.

Impactul pieței: randamentele obligațiunilor se armonizează în toată Europa, ceea ce duce la o performanță slabă a mărfurilor germane. Companiile UE de apărare, construcții și energie noi sunt unele dintre cele mai performante.

6. „Armata” de femei de pe Reddit dărâmă patriarhatul corporatist

Rezumat: Imitând tacticile de meme ale Armatei Reddit din 2020-21, un grup de femei-trader lansează un atac coordonat asupra companiilor cu rezultate slabe în ceea ce privește egalitatea de gen, ceea ce duce la schimbări uriașe ale prețurilor acțiunilor pentru companiile vizate.

Femeile nu sunt dispuse să mai aștepte. Obosit de lipsa de progres, 2022 va aduce un efort masiv bazat pe platformele de social media pentru a forța companiile care încalcă legile privind drepturile civile să abordeze practicile neloiale și sexiste, rasiste, vârstnice și abiliste. Deși femeile s-au luptat cu salarii mai mici, au rate de economisire mai mari decât bărbații. Aceste economii vor fi acum utile, deoarece decid să ia situația în propriile mâini și să-și dezvolte influența considerabilă într-o mișcare #metoo pe piețele financiare.

Spre deosebire de Armata Reddit inițială, adesea nihilistă, Armata Reddit a Femeilor va fi mai sofisticată, femeile-trader coordonând o cădere masivă prin short pe acțiunile unor companii „patriarhale” selectate. În același timp, vor direcționa fonduri către companiile cu cele mai bune practici privind reprezentarea feminină în managementul mediu și în rândul directorilor. În loc să condamne fenomenul, politicienii din întreaga lume salută și susțin cauza lor, punând și mai multă presiune asupra companiilor cu atitudini patriarhale învechite, egalitate slabă de gen în ceea ce privește salariile și subreprezentarea femeilor în consilii de administrație și în management pentru a aborda erorile lor.

Impactul pe piață: mișcarea obține rezultate reale, pe măsură ce piața mai largă prinde tema și se alătură, forțând prețurile țintite ale companiilor să scadă drastic. Acesta marchează începutul unei renașteri a parității de gen pe piețe.

7. India se alătură Consiliului de Cooperare al Golfului în calitate de membru fără drept de vot

Rezumat: Alianțele geopolitice ale lumii se vor ciocni într-o fază de realiniere drastică, deoarece avem un cocktail urât de deglobalizare și prețuri mult mai mari la energie.

Țările care se bazează pe importuri pentru majoritatea aporturilor lor de energie într-o lume care se deglobalizează rapid vor trebui să se miște rapid pentru a reorienta strategic alianțele strategice și pentru a asigura aprovizionarea cu energie pe termen lung. O astfel de alianță ar putea implica India, cu sectorul său tehnologic puternic, într-o posibilă aderare la Consiliul de Cooperare al Golfului (GCC) ca membru fără drept de vot sau într-un fel de zonă de liber schimb. Această alianță ar înregistra o reducere a insecurității energetice a Indiei, deoarece își asigură angajamentele de import pe termen lung.

Impactul pieței: Rupia indiană se dovedește mult mai rezistentă decât colegele sale din EM (emerging markets) într-un an volatil pentru piețe. Piața bursieră din India se corectează cu alte piețe de acțiuni la începutul anului 2022, dar se dovedește a fi o performanță relativă puternică față de minimele din intra-an.

8. Spotify a fost perturbat din cauza platformei de drepturi digitale bazate pe NFT

Rezumat: Muzicienii sunt pregătiți pentru schimbare, deoarece paradigma actuală de streaming muzical înseamnă că platformele de streaming și casele de producție opresc 75-95% din veniturile plătite pentru ascultarea muzicii transmise în flux. În 2022, noua tehnologie bazată pe blockchain îi va ajuta să-și recupereze partea echitabilă din veniturile din industrie.

În timp ce primele zile ale NFT-urilor au părut haotice și periculoase pentru cumpărătorii de active, perspectivele sunt strălucitoare pentru tehnologia NFT. O platformă bazată pe NFT oferă nu numai o nouă modalitate de verificare a dreptului de proprietate, ci și o modalitate de a distribui drepturile fără intermediari, adică un sistem complet descentralizat care evită necesitatea unei platforme centralizate.

Cazul de utilizare pentru NFT-uri s-ar putea dovedi deosebit de convingător în următorul pas pentru tehnologia pentru generatorii de conținut din industria muzicală, deoarece muzicienii se simt tratați nedrept de modelele de partajare a veniturilor actualelor platforme de streaming precum Spotify și Apple Music. Aceste modele nu ghidează taxele individuale ale abonaților către muzica reală pe care o ascultă un abonat individual. Mai degrabă, toate veniturile din taxele de abonament sunt agregate și distribuite pe baza cotei fiecărui artist din fluxurile totale. În plus, platformele au o reducere substanțială care, împreună cu reducerea plătită producătorilor, reprezintă aproximativ 75 la sută sau mai mult din veniturile totale.

În 2022, un serviciu bazat pe NFT începe să ofere muzică de la vedete notabile – poate ca Katy Perry, The Chainsmokers și Jason Derulo, toți care au susținut recent efortul de a crea o nouă platformă de streaming bazată pe blockchain. Alți artiști cunoscuți încep să-și retragă muzica de pe platformele de streaming acum „tradiționale”, care se trezesc brusc perturbate în mod… terminal.

Impactul pieței: Investitorii recunosc că viitorul Spotify este sumbru, ducând acțiunile sale în scădere cu 33% în 2022.

9. Noua tehnologie hipersonică întețește cursa spațială și provoacă un nou război rece

Rezumat: Cele mai recente teste cu rachete hipersonice generează un sentiment din ce în ce mai mare de insecuritate, deoarece această tehnologie face hardware-ul militar convențional depășit. În 2022, o cursă hipersonică masivă a înarmărilor se dezvoltă printre marile puteri, deoarece nicio țară nu vrea să se simtă lăsată în urmă.

În 2022, reiese clar din prioritățile de finanțare că hipersonica și spațiul sunt inima unei noi etape a rivalității din ce în ce mai adânci dintre SUA și China pe toate fronturile – economic și militar. Alte puteri majore cu tehnologie militară avansată se alătură și ele, printre care probabil Rusia, India, Israel și UE.

Capacitățile hipersonice reprezintă o amenințare care schimbă jocul la adresa status quo-ului strategic militar de lungă durată, deoarece tehnologia aduce noi capacități defensive și ofensive asimetrice care răstoarnă cei doi piloni masivi ai strategiei militare din ultimele decenii.

Impactul pe piață: finanțare masivă pentru companii precum Raytheon care construiesc tehnologie hipersonică cu capacități de livrare spațială și performanță scăzută a companiilor „hardware convenționale scumpe” în partea de avioane și construcții de nave a ecuației hardware-ului militar.

10. Descoperirea medicală prelungește speranța medie de viață cu 25 de ani

Rezumat: Tineri pentru totdeauna, sau cel puțin pentru mult mai mult timp. În 2022, o descoperire cheie în biomedicină aduce perspectiva extinderii maturității productive și a speranței medii de viață cu până la 25 de ani, provocând crize etice, de mediu și fiscale de proporții epice.

Anul 2022 aduce o descoperire printr-o abordare multifactorială, deoarece este alcătuit un cocktail de tratamente care modifică procesele la nivel celular pentru a prelungi viața lor și, astfel, viața organismului compus din acele celule. Nu este ieftin, dar este eficient și a fost deja demonstrat pe șoareci de laborator care conțin ADN uman, prelungindu-li-se viața cu aproximativ 30% și chiar mai mult.

Perspectiva unui salt masiv în calitatea vieții umane și speranța de viață reprezintă câștiguri uriașe pentru omenire, dar aduc o dilemă etică și financiară enormă. Imaginați-vă că aproape toată lumea poate aștepta cu nerăbdare să trăiască mai mult – până la o vârstă medie de 115 ani – și mai sănătos. Ce ar însemna acest lucru pentru pensiile private și guvernamentale, sau chiar pentru capacitatea sau dorința oamenilor de a se pensiona?

Și cum rămâne cu costul pentru planetă dacă este setat să sprijine mai multe miliarde de oameni, ca să nu mai vorbim de faptul că există sau nu suficientă hrană pentru a funcționa? Și, apoi, există întrebarea etică dacă este uman să nu punem cocktailul la dispoziția tuturor. Pe scurt, cum ar face față la asta sistemele noastre de valori, sistemele politice și planeta?