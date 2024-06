În Chișinău, prețurile la apartamente nu au mai fost la acest nivel de aproape 16 ani. Expertul economic Veaceslav Ioniță indică faptul că cei care doresc să cumpere un apartament trebuie să scoată bani mulți din buzunar. Ei trebuie fie pregătiți să plătească în medie 1.434 de euro pe metru pătrat de spațiu locativ, conform acestuia.

Potrivit lui Ioniță, pentru a deveni proprietarul unui apartament de 70 de metri pătrați în Chișinău, o persoană ar trebui să lucreze zece ani.

Expertul economic Veaceslav Ioniță a explicat că în primul trimestru din 2024 au înregistrat o creștere de 9,8%. În anii anteriori, cea mai mare creștere a fost înregistrată în 2022, cu 7,5%. Au existat, însă, și perioade cu scăderi, cum ar fi -0,8%.

Ultima dată când prețurile au fost mai mari decât în acest an a fost în 2008. Ioniță a subliniat că această creștere de prețuri survine după aproximativ un an și jumătate de stagnare.

„Noi am avut o creștere de 9,8% în primul trimestru din 2024. Maximul l-am avut în 2022. Am avut 7,5%, dar am avut și – 0,8%, după aceasta dacă observați, ultima dată am avut un preț mai mare decât în acest an doar în 2008.

Din cauză că noi de fapt avem o creștere de prețuri după un an și jumătate de stagnare”, a explicat expertul economic Veaceslav Ioniță.