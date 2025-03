Analistul economic Adrian Negrescu avertizează că, în acest ritm, România riscă să devină o „națiune de chiriași”, deoarece tot mai puțini oameni își vor permite să cumpere o locuință.

În București, dar și în alte orașe mari precum Cluj-Napoca, Constanța sau Timișoara, prețurile apartamentelor sunt la un nivel record. Un apartament cu două camere într-o zonă decentă costă peste 100.000 de euro, iar această tendință de creștere pare de neoprit.

El compară situația cu cea din alte țări europene, cum ar fi Polonia și Ungaria, unde creșterea nivelului de trai a dus la scumpirea locuințelor.

Accesarea unui credit ipotecar a devenit o misiune dificilă pentru majoritatea românilor. Potrivit analiștilor economici, pentru a putea cumpăra un apartament cu două camere într-un oraș important, o persoană trebuie să câștige un salariu net de cel puțin 7.000-8.000 de lei.

În plus, avansul minim pentru un credit ipotecar a crescut la 15%, ceea ce înseamnă că un cumpărător trebuie să economisească ani de zile doar pentru a putea începe procesul de achiziție. Chiar și după obținerea creditului, ratele lunare sunt foarte mari, ajungând la aproximativ 2.500 de lei.

Din cauza prețurilor imobiliare ridicate și a dificultății de a obține un credit, tot mai mulți români aleg să locuiască în chirie. Această tendință ar putea schimba fundamental piața locativă, iar România se îndreaptă spre un model similar cu cel din vestul Europei, unde majoritatea populației închiriază locuințe în loc să le cumpere.

Statisticile confirmă această tendință. Numărul tranzacțiilor imobiliare a scăzut cu 17% față de anul trecut, iar în București declinul a fost și mai abrupt, atingând aproape 18%.

Adrian Negrescu explică faptul că piața imobiliară din România se dezvoltă diferit în funcție de regiune.

Pentru tinerii fără sprijin financiar din partea familiei, cumpărarea unei locuințe devine aproape imposibilă.

Bogdan Mihăilă, unul dintre puținii care au reușit să obțină un credit ipotecar, povestește cât de dificil a fost acest proces.

„Am obținut 1.000 de lei, în plus, la salariu, astfel am reușit să obțin un credit pentru căsuța mea. M-am chinuit. A fost greu. Am muncit mult. Am știut că asta îmi doresc. Plus că mi-au trebuit 10 ani pentru a strânge acel avans de 15%”, spune acesta.