Astfel, pe lângă cele aproape 200 de milioane de lei care au fost alocate pentru investiții menite să reducă pericolul producerii unor noi inundații, și refacerea drumurilor județene, alte 64 de milioane de lei vor susține reabilitarea drumurilor comunale. Alte 130 de milioane de lei alocate merg la Apele Române pentru lucrări de consolidare.

Ciolacu: ”Peste trei sferturi dintre proiecte sunt la stadii între 50 și 80%”

Premierul Marcel Ciolacu a fost sâmbătă, în apropierea localității Pechea, din județul Galați, pentru a evalua, alături de autoritățile locale, cum se derulează lucrările pentru refacerea drumurilor afectate de inundațiile severe din luna septembrie.

” Am fost pe drumul județean rupt de ape, la câțiva kilometri de Pechea, acolo unde am putut face comparația între ce era când au început lucrările, când am mai fost aici, și unde s-a ajuns astăzi.

Se muncește într-un ritm bun și stadiul lucrării este avansat, mai ales că se construiește și un podeț astfel încât, atunci când vor mai fi cantități mari de ape de la precipitații, riscul de inundații să fie minim. Alături de președintele Consiliul Județean, Costel Fotea, urmărim evoluția tuturor lucrărilor de refacere a infrastructurii, unde peste trei sferturi dintre aceste proiecte sunt la stadii între 50 și 80%. Și vrem să accelerăm acolo unde sunt întârzieri fiindcă asta așteaptă oamenii de la noi!”, a punctat Premierul Marcel Ciolacu.