Donald Trump se confruntă cu șapte acuzații

În prezent, Donald Trump se confruntă cu șapte acuzații, inclusiv cu păstrarea neautorizată a unor dosare clasificate, însă nu au fost, încă, făcute publice, potrivit postului de televiziune BBC. Conform sursei citate anterior, aceasta este a doua punere sub acuzare a lui Donald Trump și prima acuzare federală a unui fost președinte al SUA.

În curând, Secret Service din SUA și Poliția Juridică vor planifica deplasarea lui Donald Trump la tribunalul federal din Miami. Potrivit informațiilor transmise, joi, de un oficial american, Serviciul Secret și Poliţia Judiciară nu au fost informate din timp despre ce se întâmplă, ci au aflat totul cu ajutorul postării lui Donald Trump.

Departamentul de Justiţie va muta resurse suplimentare la tribunalul federal din Miama, a precizat acel oficial. Momentan, procurorul special şi Departamentul de Justiţie nu au făcut declaraţii despre acest subiect, iar un purtător de cuvânt al instituției respective a refuzat să comenteze.

Donald Trump susține ferm că este nevinovat

Donald Trump le-a transmis alegătorilor americani că este nevinovat și că a fost citat să se prezinte marți după-amiază, 13 iunie 2023, la un tribunal federal din Miami, unde va afla ce acuzații s-au adus împotriva sa.

„Administraţia coruptă Biden i-a informat pe avocaţii mei că am fost pus sub acuzare, se pare că pentru Farsa cutiilor. Nu am crezut niciodată că este posibil ca un astfel de lucru să i se întâmple unui fost președinte al Statelor Unite. Aceasta este într-adevăr o zi neagră pentru Statele Unite ale Americii. Suntem o țară aflată într-un declin grav și rapid, dar împreună vom face America măreață din nou!”, a scris el pe Truth Social.

De altfel, într-un videoclip de patru minute, postat pe aceeași platformă, el a criticat aspru ancheta procurorului special şi celelalte dosare legate de comportamentul său, susţinând că totul este o încercare de a-l opri să candideze la alegerile prezidențiale din 2024. Ba mai mult, el a zis că Departamentul de Justiţie este folosit pe post de armă şi că anchetele împotriva sa sunt „interferenţe electorale”.

„Sunt un om nevinovat. Nu am făcut nimic greşit”, a afirmat el în acel videoclip.

Ce a declarat avocatul lui Donald Trump?

În cadrul unui interviu acordat pentru CNN, avocatul său, Jim Trusty, a dezvăluit că a primit o somaţie pe email de la Departamentul de Justiţie în care erau trecute acuzaţiile.

Potrivit spuselor sale, în dosarul respectiv apar acuzațiile legate de conspirație, declarații false, obstrucționarea justiției și păstrarea ilegală a unor documente clasificate în conformitate cu Legea Spionajului. El a zis că acuzația privind Legea Spionajului este ridicolă.