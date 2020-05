Oradea a devenit primul oraş mare din România care a obţinut statutul de staţiune turistică de interes naţional, pentru zona sa centrală numită Zona Turistică Centrul Istoric – Coridorul Crişul Repede, informează AGERPRES.

Resursa geotermală din buricul târgului

„Obţinerea statului de oraş turistic ne confirmă direcţia de dezvoltare pe care mergem de cel puţin zece ani în reabilitarea clădirilor de patrimoniu şi punerea în valoare a resursei geotermale, dar ne creează şi condiţii pentru a accesa finanţări în viitor pe acest domeniu „, a declarat primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan. După doi ani de demersuri ale municipalităţii orădene, zona centrală a fost declarată joi, prin Hotărâre de Guvern, staţiune turistică de interes naţional la propunerea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri. Acest areal cuprinde tot centrul istoric, resursele cu apă geotermală şi malurile Crişului Repede, estimată la 20% din suprafaţa oraşului.

Premieră

„Este o premieră naţională deoarece niciun alt oraş mare din ţară nu are delimitată o zonă de acest gen în interiorul lui şi care să fie declarată staţiune de interes naţional. Există localităţi mai mici care sunt declarate astfel de staţiuni, dar niciun oraş mare nu are o asemenea suprafaţă declarată”, a declarat și directorul Asociaţiei pentru Promovarea Turismului în Oradea şi Regiune (APTOR), Mihai Jurcă.

Un motor turistic

Potrivit primarului Ilie Bolojan, obiectivul primăriei este ca industria care se bazează pe turism să se dezvolte în oraş în aşa fel încât acest motor turistic să contribuie mai mult la economia oraşului Oradea. „Pentru asta ne bazăm pe două componente ale acestei creşteri: una este turismul care se bazează pe partea de patrimoniu local, arhitectură, centru istoric, respectiv pe turismul de tip balnear care se bazează pe resursa de apă geotermală şi pe capacităţile pe care le are oraşul, împreună cu staţiunile Băile Felix şi 1 Mai. Pentru că Oradea are un centru istoric, cu clădiri de patrimoniu valoroase, am acţionat pentru reabilitarea şi pentru punerea în valoare a acestor clădiri”, a precizat primarul.

Muzeul Art Nouveau și Muzeul masoneriei

Practic, din anul 2010, primăria lucrează, printr-un program multianual, la reabilitarea imobilelor de patrimoniu, a Cetăţii Oradea, pentru amenajarea zonei turistice pietonale, dar şi pentru a crea funcţiuni comerciale în aceste clădiri sau spaţii deschise. Pe lângă numeroasele palate puse în valoare, cum ar fi Palatul Vulturul Negru, primarul a amintit că se lucrează la proiecte unice în ţară precum Muzeul Art Nouveau în Casa Darvas-La Roche, aproape finalizat sau Muzeul masoneriei.

Vor promova destinația

Pe partea de geotermalism, obiectivul municipalităţii a fost de a creşte capacităţile oraşului de a livra servicii, precum Aquaparcul Nymphaea, susţinerea dezvoltării de hoteluri, spaţii de cazare, având în lucru, în prezent, un nou aquaparc, proiectul Grădina termală Ioşia. În opinia lui Mihai Jurcă, înfiinţarea staţiunii în mijlocul oraşului creează premisele pentru zona publică şi cea privată să poată accesa fonduri nerambursabile sau guvernamentale pentru a dezvolta turismul şi va ajuta, mai mult, la promovarea destinaţiei, atât pe plan naţional, cât şi internaţional.

O listă deosebită

Prin hotărâre de guvern, joi au mai fost declarate staţiuni turistice de interes naţional localităţile Tăşnad (din judeţul Satu Mare), Lacu Sărat (din Brăila) şi Zona Turistică Borlova – Muntele Mic (comuna Turnu Ruieni, din Caraş-Severin). La fel, pentru exploatarea potenţialului turistic au fost atestate ca staţiuni turistice de interes local localităţile Tăuţii Măgherăuş (jud. Maramureş), Vama (jud. Satu Mare), Ocnele Mari (jud. Vâlcea), Peştişani (jud. Gorj), Jucu (jud. Cluj). În prezent, în România sunt atestate 51 de staţiuni turistice de interes naţional şi 77 de interes local.