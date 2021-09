Ministerul turc al Apărării a anunţat că, recent, a avut loc un exerciţiu militar în spaţiul aerian al României.

La acesta au participat avioane de luptă Eurofighter Typhoon din cadrul detașamentului britanic dislocat la baza Mihail Kogălniceanu din judeţul Constanţa și aparate F-16 Fighting Falcon ale aviației turcești.

Forțele aeriene ale Turciei au mai venit în România, pentru participarea la evenimentul bilateral de instruire, şi cu aeronave Boeing E7-T Wedgetail pentru avertizare timpurie și control (AWACS), CASA/IPTN CN-235 pentru supraveghere și patrulare maritimă și KC-135R pentru realimentare în zbor.

Forțele Aeriene ale Turciei dispun de patru aeronave Boeing E7-T AWACS, o variantă militarizată specială de Boeing 737 echipată cu un radar MESA (Multi-role Electronically Scanned Array) dezvoltat de Northrop Grumman, care permit monitorizarea spațiului său aerian și coordonarea apărării aeriene a țării, notează umbrela-strategică.ro.

