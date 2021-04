Prefectul municipiului Bucureşti, Alin Stoica, a vorbit la “Apelul matinal” despre actualele restricţii valabile acum în weekend privind orarul magazinelor, dar şi circulaţia persoanelor. El a explicat că ne aflăm pe scenariul prevăzut de hotărârea de guvern, adică între gradele de infectare de 4 la mie şi 7,5 la mie. “Avem, de luni până joi, programul de magazine între 5:00 şi 20:00, cu interdicţia de a ieşi din casă după ora 21:00 şi vineri, sâmbătă, duminică avem programul până la 18:00 pentru magazine şi interdicţia de a ieşi din casă la 20:00” , a arătat prefectul Bucureștiului.

El a vorbit și despre acest sfârşit de săptămână care a fost extrem de aglomerat în multe magazine. În acest context, Alin Stoica a fost întrebat dacă s-au respectat regulile impuse comercianţilor.

“Se face un bilanţ, să vedem dacă şi comercianţii au respectat acea normă de şapte metri pătraţi pe client în marile magazine. În magazinele mai mici regula era de distanţare de doi metri, nu există o normă care să fie calculată şi vom discuta cu micii comercianţi să vedem care este măsura cea mai bună pentru a evita aglomerările pe weekendul viitor”, a arătat el.

Se vor impune schimbarea măsurilor existente?

Întrebat dacă se vor impune schimbarea măsurilor existente, Stoica a explicat că mai degrabă trebuie clarificate regulile pentru micii comercianţi. “Aceştia să poată impune aceste norme de ocupare pe spaţiu. Vom vedea exact cum anume, în aşa fel încât să evităm aglomerările. Este posibil, însă, să se formeze cozi în afara magazinelor dacă vom aplica aceste reguli sau poate vom avea alte măsuri care să prevină formarea aglomerărilor în interiorul magazinelor”, a arătat prefectul.

El a răspuns și la întrebarea cea mai des ridicată în ultimele zile: se renunţă la programul scurt?

Răspunsul a fost categoric. “Deocamdată hotărârea de guvern este cea pe care o ştim şi rămânem pe acest program”, a explicat Stoica.

În cazul în care se va ajunge la o rată de infectare de 7,5 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, prefectul a susținut că se impune prelungirea restricțiilor. “Adică regulile care se aplică acum, vineri, sâmbătă și duminică, urmează să se aplice pe toată săptămâna. Aceasta este diferența pentru peste 7,5. Nu este însă probabil să ajungem în zona respectivă, având în vedere că în ultima perioadă rata de infectare scade”, a declarat el.

Stoica, despre protestele din Capitală

Potrivit lui Alin Stoica, urmează să se crească numărul de fluxuri de vaccinare, în așa fel încât să se accelereze vaccinarea populației. El speră că în câteva luni să avem un grad de imunizare al populaţiei suficient de mare, încât să putem să revenim la activitățile normale.

Prefectul a făcut referire și la protestele din Capitală. Acesta a explicat că organizatorii nu au venit cu solicitări concrete.

“Mesajele pe care ei le transmiteau sunt destul de eterogene, să spunem. Unele dintre ele pe care le-am auzit, de exemplu nemulțumirea zonei HoReCa sau pentru că tot am discutat, și anume închiderea magazinelor la o oră mai devreme, lucrurile acestea sunt discutate cu asociațiile reprezentative pe ambele zone. Am avut contacte cu HoReCa, am avut contacte cu retailerii și le continuăm și ideile pe care dumnealor le aduc pe masă sunt analizate și dacă pot fi puse în practică, vor fi şi aplicate, bineînţeles. Însă, un dialog cu organizatorii acelor proteste nu are loc, pentru că nici nu a existat o solicitare din partea lor, iar unele dintre solicitări sunt, mă rog, am văzut cu toții: nepurtatul măștii sau refuzul de a recunoaște că avem o problemă şi că pandemia există. Lucrurile acestea nu prea pot fi discutate”, a conchis prefectul.