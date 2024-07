Simtel s-a dezvoltat curat și destul de rapid de-a lungul timpului și a reușit să ajungă un jucător important pe piața națională și internațională. Compania avea să devină primul start-up autentic din România.

Iulian Nedea, președintele Consiliului de Administrație Simtel, prezent în cadrul podcastului „Picătura de Business”, difuzat pe canalul de YouTube Hai România, a simțit spiritul de antreprenoriat chiar înainte de ziua absolvirii facultății. Acesta a fondat în urmă cu 24 de ani Simtel. Pe parcurs s-au alăturat doi foști colegi. Astfel, a apărut Simtel Team.

Povestea companiei a început cu o „idee de 12 pagini”: un service de telefoane mobile. A doua zi după schițarea proiectului, Iulian Nedea s-a dus cu acesta la un „om pe care nu îl văzuse niciodată” – proprietarul discotecii Max, Ion Bursă, care avea să devină primul investitor. Răspunsul acestuia a venit după două săptămâni și a fost unul afirmativ. Așa că, pe Kogălniceanu, s-a deschis service-ul de telefoane mobile cu o investiție de 2.500 de dolari, scrie infofinanciar.ro.

„Noi am plecat din facultate atunci, neavând niciunul dintre noi în familie și nici printre prieteni oameni care să aibă bani. Dar am avut atunci momentul acela de inspirație. Cumva viața m-a purtat în direcția aceasta (a antreprenoriatului – n.r.)”, a expllicat antreprenorul.

Iulian Nedea a înființat compania, iar la trei luni de zile, prietenul său cel mai bun din facultate, Radu, i-a devenit asociat.

Cu toate că mulți dintre colegii lor de facultate s-au îndreptat spre marile sucursale de telefonie mobilă din România, cei doi au continuat cu acest service, care avea să le aducă ulterior și „faima” în ceea ce privește telefonia mobilă.

La baza construirii unei companii stau și valori, iar acest lucru se verifică și în cazul Simtel. Pentru Iulian Nedea valorile proveneau din familie, mai ales că facultatea nu le-a insuflat importanța acestora în ceea ce privește o companie.

Lucru care s-a transpus în succesul pe care l-a avut cu afacerea sa. La trei luni de la înființare, service-ul de pe Kogălniceanu a fost mutat la Piața Romană. După prima lună, compania a înregistrat profit, mai ales că era primul service care nu era dependent de marile companii de telefonie din acea vreme.

Timp de cinci ani, Simtel a fost cel mai bun service din România. „Dacă nu rezolvă băieții de la Piața Romană nu mai rezolvă nimeni”, se spunea la vremea aceea.

Lucrurile au evoluat bine, fapt care a facilitat asocierea cu Media Com 95, companie cu 70 de magazine, care făcea parte din grupul Media Pro. A fost primul partener care a dus compania Simtel spre zona de business-to-business, iar astăzi a ajuns să fie o companie exclusiv B2B. „Am învățat un model în acei ani, și l-am găsit noi ca fiind modelul câștigător”, a transmis Nedea în timpul podcastului.

Media Com 95 le-a pus la dispoziție 4.000 de telefoane stricate pentru a le repara. Prețul unui telefon era de 100 de euro, astfel că, practic, erau puși la dispoziția tinerilor 400.000 de euro. Au reușit să repare 3.000 de telefoane, în condițiile în care continuau să primească clienți la service. Din 2000 până în 2005, ușa le-a fost trecută de 60.000 de oameni.

După 2005, lucrurile s-au schimbat, mai ales că cei doi tineri doreau să evolueze. Atunci a fost contactat și cel de-a treilea asociat, Sergiu, tot coleg de facultate, pentru a face o companie de telecomunicații.

„Noi, într-o anumită conjunctură, aveam șansa să ne îndreptăm spre a face instalare de echipamente de telecomunicații pentru operatorii de telefonie mobilă (n.r. – antene). Am început atunci în 2005 și am construit de-a lungul anilor mii de site-uri de telecomunicații. Am schimbat mii de echipamente de telecomunicații cu altele de generație mai nouă”, a spus Iulian Nedea.

Pentru a avea acces la marile companii de telecomunicații, compania lucra la subcontractori, cei care lucrau direct cu cei mari.

Pentru a ajunge la succesul de astăzi, drumul a fost unul greu, mai ales că au pornit ca subcontractori. Dar au învățat ulterior și ceea ce fac companiile mari, partea financiară, de project management.

2007 a fost o altă perioadă de cumpănă în care trebuiau să-și găsească drumul. Pe vremea aceea, fiind subcontractori, contractele mari nu ajungeau la ei. Iar din acest motiv, viitorul era unul destul de incert.

La finele anului 2010, compania a semnat un contract important cu Huawei. A fost un moment de desprindere, mai ales că a fost o convenție care implica multă responsabilitate, lucru ce i-a făcut să-și schimbe modelul de a face business. Simtel a ajuns în contact direct cu Huawei fără a mai avea pe cineva intermediar.

Un alt moment important a fost doi ani mai târziu în 2012, când a existat un volum mare de lucrări. Tot atunci și numărul angajaților a ajuns la 35.

Anul 2012 a fost și cel în care ANCOM anunțase licitația pentru 4G. Aceasta întârziat însă până pe data de 31 decembrie, iar operatorii nu au făcut nicio investiție deoarece așteptau să vadă ce tip de licență iau, pe ce zone, sloturi de frecvență etc.

„Anul 2012 și prima parte a lui 2013 au fost extrem de slabe. După ce s-au dat licențele, operatorii, la rândul lor, au început să facă licitații cu vendorii de echipamente. Ei, la rândul lor, au făcut licitații cu noi. Iar abia în octombrie 2013 ne-am reapucat de treabă. În 2011-2012 am făcut business-uri frumoase, era pentru prima dată pentru noi când depășeam cifra de 2 milioane de euro într-un an. 2012, 2013 ne-au trezit la realitate. Ne-am dat seama că eram într-un singur business, lucram cu un singur client și că lucrurile nu puteau să funcționeze așa”, a transmis președintele.

Decizia a fost cea de diversificare a business-ului pentru a asigura un viitor afacerii. Astfel că s-au îndreptat spre zona de regenerabile și către cea de automatizări industriale, alături de un alt coleg de facultate și o nouă firmă.

„Împreună cu Sorin (n.r. colegul de facultate), am fost în Turcia într-un combinat siderurgic. Apoi am fost în Brazilia și am făcut lucrări într-un combinat siderurgic. Am fost la metroul din Istanbul și am făcut lucrări la ușile de la metrou. Am fost pe o navă care întindea fibră optică între Coreea de Sud și Japonia. Acolo, dacă nu erau bine reglate fie întindeai fibra optică și o rupeai fie dacă lăsai prea mult fibra optică stătea pe fundul mării și nu era ok”, a explicat Iulian Nedea.