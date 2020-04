Tăriceanu și Orban au fost colegi de partid peste 20 de ani și de guvern timp de doi ani, din primăvara anului 2007 până la finalul lui 2008. Cât timp au fost în PNL, poziționarea celor doi a oscilat. În timpul guvernării 2004-2008, Tăriceanu și Orban au fost în tabere adverse, actualul premier fiind într-o echipă de opoziție în interiorul partidului, alături de Crin Antonescu și Norica Nicolai.

Relație oscilantă

În vara anul 2008, Tăriceanu l-a schimbat pe Orban de la conducerea PNL București după un scor foarte slab la alegerile locale. În schimb, pe parcursul anului 2012, cei doi au fost în opoziție cu cel care conducea la acea vreme PNL, Crin Antonescu.

Se pare că această relație oscilantă se manifestă și acum. După ce l-a susținut în toamnă pentru a dărâma guvernul PSD și a-l instala pe cel liberal, Tăriceanu îi face acum o opoziție puternică lui Orban. Astăzi a venit un nou atac, de data aceasta pornind de la contestația depusă de PNL la CCR pentru o lege votată în Parlament. Liderul ALDE nu îl ocolește nici pe președintele Klaus Iohannis, despre care spune că a avut un ”apel ipocrit”.

Iată ce a postat fostul premier pe pagina sa de socializare:

”Mai țineți minte apelul ipocrit al dlui iohanis și PNL să nu politizăm criză, să nu o folosim politic? Ei bine, cinismul politic se aplică în acest caz chiar celor din PNL și președintelui Iohannis.

Luni, PNL a atacat la CCR legile aprobate în Parlament cu votul tuturor membrilor partidelor politice, mai puțîn cei ai PNL. Aceste legi urmau să facă mai ușoară trecerea prin criză. Mai ușoară pentru toți românii, nu doar pentru cei de pe listele PNL.

Tot partidele din Parlament, mai puțîn cei de la PNL, au votat pentru amânarea plăților la utilități pentru 3 luni pentru toți românii, pentru toți cei care simt nevoia de acest ajutor. Dar PNL nu este de acord.

Parlamentul a votat pentru amânarea ratelor la bănci și la leasing pentru toți românii. PNL vrea doar pentru cei care suferă din cauza crizei de coronavirus.

Va întreb pe voi: există oare mulți români care nu suferă din cauza crizei de coronavirus? A, am uitat! Există! Cei din firmele de casă ale PNL care aduc echipamente la suprapret și care au făcut că o banală masca de protecție care costă 2 lei în mod normal, să se vândă cu 7 lei în farmaciile de casă ale lor.

Orban & Co vor să aprobe ei cine are dreptul și cine nu la aceste facilități. Noi spunem că toți cei care au nevoie pot să le folosească. Orban & Co vor să dea adeverințe, noi spunem că e un drept pentru toți care vor să-l folosească și nu e nevoie de birocrație că să-l accesăm.

Asta ne deosebește de ei: ei vor să fim toți la mâna lor, să ne dea ei adeverințe că să ne putem lua drepturile. Așa că vor să respingă aceste legi dintr-un singur motiv: că nu le-au făcut ei”.