Iată declarația lui Orban: „Am crezut că greu voi găsi un om care să muncească mai mult ca mine. Dar am găsit: Violeta Alexandru. Greu am crezut că voi găsi un om mai empatic și deschis la probleme publice, dar am găsit: Violeta Alexandru. Greu am crezut că voi găsi un om care să aibă capacitatea să comunice cu diverse segmente ale societății civile, aceasta este Violeta Alexandru”.

Aceste spuse fac din Violeta Alexandru , ministrul Muncii și președinte al PNL București, vârful de lance lansat de Orban spre fotoliul Gabrielei Firea.

Te-ar putea interesa și: