Vineri a fost lansată cea de-a doua versiune a Platformei Naționale de Pregătire pentru Situații de Urgență – Fii Pregătit. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a anunțat cea mai importantă inovație a portalului.

Mai exact, este vorba despre un asistent virtual bazat pe tehnologia inteligenței artificiale. Acesta răspunde întrebărilor legate de situațiile de urgență. Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a subliniat că această platformă transformă cetățenii în parteneri ai salvatorilor.

În cadrul unei conferințe de presă, Raed Arafat a prezentat noutățile portalului Fii Pregătit. Acolo vor veni alerte care se primesc şi pe aplicaţia DSU.

Șeful DSU a precizat că pe acest site, se pot găsi diverse ghiduri. Acesta, spune el, îndeamnă oamenii să participe la diverse cursuri organizate de ONG-uri și de Groupama în România.

Potrivit lui Raed Arafat, pe acest portal se poate vedea și harta defibrilatoarelor montate în orașe.

“O să vedeţi în Bucureşti câte defibrilatoare deja am instalat în ultimul an de când am lansat sau în ultima perioadă de când am lansat programul cu defibrilatoarele şi cu punctul de prim ajutor sprijinit de Lidl. Şi vedeţi defibrilatoarele pe care acum o să începem să le găsim şi în alte oraşe.

Deja se pregăteşte Timişoara, se pregăteşte Târgu Mureş, se pregăteşte Clujul, se pregăteşte Iaşiul pentru asta. Şi bineînţeles când intri, îţi dă adresa, îţi dă totul unde e defibrilatorul. Asta e accesibil de pe telefon şi poţi găsi defibrilatorul cel mai apropiat de tine”, a precizat acesta.