Potrivit Daily Mail, se pare că prințul Harry și Meghan Markle au planuit, de la începutul relației lor, să se distanțeze de Familia Regală Britanică. Kate Nicholl, expert în problemele persoanelor regale, a scos la iveală faptul că aceștia doreau să devină un cuplu „regal internațional”.

Meghan Markle și prințul Harry nu doreau să fie ținuți într-un singur loc

Potrivit expertei anterior menționată, se pare că cei doi nu ar fi dorit să fie blocați într-un singur loc, motiv pentru care aceștia s-au mutat în Canada. Ulterior, din cauza pandemiei de coronavirus, cei doi au decis să treacă granița, stabilindu-se în SUA.

La ora actuală, cei doi au ales să se stabilească în Los Angeles, unde locuiesc într-un un conac în valoare de 18 milioane de dolari, deținut de Tyler Perry.

Prințul Harry nu este în apele sale

Revista americană Varity Fair a relatat că prințul Harry nu are, deocamdată, niciun prieten în Los Angeles și că se simte în derivă. De când a plecat din Canada acesta are moralul la pământ pentru că toți prietenii săi erau în comunitatea militară din Marea Britanie.

„Are o mulțime de prieteni în comunitatea militară din U.K. și desigur îi este dor de ei. Este un moment foarte ciudat pentru noi toți, dar cred că lui Harry îi lipsește o structură a lui.

Nu are prieteni în L.A. cum are Meghan, și nu are un loc de muncă. În acest moment, el este un pic în derivă, dar nu va fi întotdeauna așa și el știe asta”, arată sursa citată.