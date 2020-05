Ion Ștefan, Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Cornel Vasile, Geomin Construct SA, Silviu Stoica, reprezentant Ramboll South East Europe și Răzvan Munteanu, reprezentant Imopedia au fost prezenți la dezbaterea organizată de Clubul Oamenilor de Afaceri Liberali (COAL) cu tema ”Direcţiile prioritare strategice pentru dezvoltarea României”.

Ion Ștefan, Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrație a vorbit cu antreprenorii despre direcțiile strategice pentru dezvoltarea României: “Guvernul are un program îndrăzneț prin care vom reuși în următoarea perioadă să repornim economia României. Un important pilon în această direcție consider că va fi domeniul investițiilor. Ministerul Lucrărilor Publice a pus în dezbatere publică un nou tip de finanțare prin programul operațional regional oferim finanțări nerambursabile în valoare de 2 până la 6 milioane de euro pentru proiecte de investiții în domeniul producției și nu numai.

Prin acest program, anul acesta am semnat noi contracte de finanțare și am făcut o supracontractare de 2,4 milioane de euro pe 4 axe prioritare și în acest mod reușim să introducem capital în economia României. Ministerul Lucrărilor Publice are un portofoliu de peste 11 miliarde de euro contracte semnate din bani europeni. De asemenea, dorim să venim în sprijinul mediului privat din România, să sprijinim antreprenorii să poată realiza bunuri cu valoare adăugată mare pentru a putea fi competitivi în lupta cu celelalte produse din regiunea noastră. Valoarea totală a acestui proiect este de 550 milioane de euro.”

Întâlnirea moderată de Sebastian Buși, Președintele COAL atrage la fiecare ediție peste 10.000 de antreprenori și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Dezbaterile online COAL-live! au loc săptămânal reunind invitați cheie din zona politică și administrativă cu putere decizională în diferite sectoare ale economiei cu oameni de afaceri și antreprenori din același domeniu.

