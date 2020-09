Potrivit sursei citate, piaţa rezidenţială din Braşov a înregistrat rezultate bune în 2020, cu preţuri şi tranzacţii în uşoară creştere faţă de 2019, când s-au stabilit noi recorduri la nivel local, însă lucrurile s-ar putae schimba în următoarea perioadă. Mai exact, se pare că aproximativ 3.250 de locuinţe ar urma să fie predate în acest an în Braşov şi în împrejurimi, în uşoară scădere ca volum faţă de nivelul înregistrat în 2019.

”Piaţa rezidenţială din Braşov a înregistrat rezultate bune în 2020, cu preţuri şi un număr total de tranzacţii în uşoară creştere faţă de 2019, când s-au înregistrat cele mai bune rezultate din istoria modernă a pieţei de profil”, potrivit unui raport realizat de către compania de consultanţă imobiliară SVN Romania.

Aproximativ 80% din unităţile rezidenţiale predate în Braşov şi împrejurimi sunt amplasate în interiorul ariei administrative a oraşului, cele mai dezvoltate suburbii ale Braşovului fiind Ghimbav, Tărlungheni şi Sânpetru.

Rezultatele înregistrate de sectorul rezidenţial din Braşov şi împrejumi, oraş care reprezintă una dintre principalele pieţe regionale rezidenţiale din România, pot fi considerate cu atât mai bune cu cât piaţa a fost semnificativ afectată de cele două luni de restricţii de circulaţie din timpul Stării de Urgenţă.

Numărul tranzacțiilor a crescut semnificativ

Cu toate acestea, numărul de tranzacţii încheiate pe segmentul rezidenţial la nivel de judeţ în primele opt luni din 2020 a crescut foarte uşor comparativ cu primele opt luni din 2019, cu 0,8%, potrivit datelor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Concomitent, preţurile de tranzacţionare ale locuinţelor amplasate în Braşov, indiferent de segmentul de piaţă (nou şi vechi) şi anul de finalizare, s-au majorat uşor în ultimele 12 luni, cu 2,1% conform datelor SVN Romania.

Astfel, preţul mediu de tranzacţionare a ajuns la 1.195 de euro pe metrul pătrat util, indiferent de segment. Cele mai mici preţuri de tranzacţionare pe segmentul nou se înregistrează în localităţile limitrofe, de aproximativ 850 de euro pe metrul pătrat util, în timp ce în zonele Astra şi Tractorul preţurile ajung la 1.100 – 1.150 de euro pe metrul pătrat util, cele mai mari preţuri fiind în zona centrală, circa 1.400 de euro, şi pe Calea Poienii, în medie 1.630 de euro pe metrul pătrat util, potrivit datelor companiei de consultanţă.

”Gradele generale de absorbţie s-au menţinut ridicate şi pe parcursul lui 2020, cu un nivel mediu de aproximativ 85% din locuinţe vândute până la predare. Piaţa rezidenţială din Braşov prezintă în continuare interes pentru investitori; chiar dacă gradele de ocupare ale locuinţelor administrate în regim hotelier s-a redus la sub jumătate faţă de nivelul din 2019, randamentul anual potenţial care poate fi obţinut din închiriere clasică este de circa 6%. Avem peste 25.000 de studenţi iar Braşovul prezintă, poate, cel mai mai potenţial de creştere dintre toate pieţele rezidenţiale regionale din România, ţinând cont de investiţiile majore care se vor finaliza în viitor, de la noul aeroport la autostrada Ploieşti – Braşov”, afirmă Răzvan Caliţa, managing partner SVN Romania.

Un motor al economiei globale

Totodată, sectorul rezidenţial reprezintă unul dintre principalele motoare ale economiei regionale, livrările din interiorul oraşului şi principalele localităţi limitrofe stabilizându-se la un nivel de aproximativ 3.500 de noi locuinţe anual.

”Aproximativ 3.250 de locuinţe ar urma să fie predate în acest an în Braşov şi în împrejurimi, în uşoară scădere faţă de nivelul înregistrat în 2019, involuţie explicabilă prin numărul tot mai redus de autorizaţii primite în ultimii ani de către investitori, în urma schimbării cadrului legislativ”, mai arată compania.

Cea mai mare parte a a acestora, peste 80%, sunt amplasate în interiorul ariei administrative a oraşului, în timp ce localităţile limitrofe Braşovului atrag finalizarea anuală a aproximativ 600 – 800 de locuinţe, cele mai dezvoltate din acest punct de vedere fiind Ghimbav, Tărlungheni şi Sânpetru.

Cea mai mare parte a ofertei noi din Braşov şi împrejurimi poate fi încadrată pe segmentul mass market, caracterizat de amplasament în localităţile limitrofe sau în marile cartiere ale oraşului, preţurile de tranzacţionare pe acest segment ajungând până la 1.100 de euro pe metrul pătrat util, potrivit datelor consultantului imobiliar SVN Romania. Concomitent, aproximativ 32% din oferta nouă din Braşov ţinteşte segmentul middle market, caracterizat printr-un amplasament mai favorabil, suprafeţe mai mari şi preţuri de tranzacţionare care sunt în medie de 1.200 de euro pe metrul pătrat util.

