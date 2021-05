CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, spune că „nu este deloc” în favoarea eliminării brevetelor pentru vaccinurile Covid.

Cuvintele rostite în timpul celei de-a cincea Conferințe internaționale a Vaticanului sosesc după deschiderea lui Joe Biden, care miercuri a anunțat că este în favoarea eliminării protecției brevetelor pentru vaccinurile împotriva Covid-19 și că este implicat „activ” în acest sens în negocierile în curs cu OMC.

Un anunț primit cu numeroase comentarii entuziaste și de susținere de la aproape toată lumea, dar şi cu rezistența multinaționalelor farmaceutice, notează La Stampa.

Există riscul reducerii numărului de doze produse, spune Albert Bourla

Potrivit lui Bourla, care a vorbit cu AFP, deschiderea unităților de producție a vaccinului Pfizer-BioNTech în afara Statelor Unite și în Uniunea Europeană ar fi complicată din cauza problemelor legate de aprovizionarea cu materii prime, riscând să „reducă numărul de doze produse “.

Managerul a cerut apoi ca „operaţiunile de producţie să nu fie deranjate cu anunțuri motivate politic şi cu promisiuni goale”.

Bourla a profitat de ocazie pentru a devoala şi detalii ale acordului cu Biontech pentru producerea celui de-al doilea vaccin Covid aprobat în lume: „Vaccinul Pfizer a avut rezultate pozitive în noiembrie 2020 și a fost înregistrat în decembrie 2020. Dar știți când am semnat acordul comercial ? În ianuarie 2021. Un acord de miliarde de dolari a fost pus în stand by pentru a ne concentra toate eforturile pe realizarea vaccinului”.

„Am colaborat și ne-am unit forțele pentru a dezvolta un vaccin (…) fără să avem un contract”

Pandemia Covid a marcat începutul multor colaborări și multe dintre acestea au fost „atipice”, a precizat el, „iar una dintre cele mai atipice colaborări este cea pe care am avut-o noi, cei de la Pfizer cu BioNTech. Nu pentru că am colaborat și ne-am unit forțele pentru a dezvolta un vaccin, un lucru foarte frecvent pe măsură ce știința progresează. Ci pentru că am făcut-o fără să avem un contract și nu știu dacă mulți oameni cunosc acest detaliu”.

„Când am decis să ne alăturăm – a reamintit Bourla – am vorbit cu CEO-ul BioNTech, acum dragul meu prieten, Ugur Sahin. Și i-am spus: Ugur, sper că înțelegi că luptăm împotriva timpului. Şi că vreme de câteva luni nu vom avea timp de contracte. Și el a răspuns: Înțeleg, ne putem strânge mâna prin camera Zoom? Așa au mers lucrurile la început.

Singurul lucru care ne interesa era care va fi următoarea decizie pentru a ne asigura că vaccinul este sigur şi eficient . Acestea sunt exemplele, și sunt sigur că mai există altele similare şi în alte părți ale industriei, care ne fac pe toți să fim atât de mândri”.