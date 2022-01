Runda 3 a stat sub semnul loviturilor primite, pe rând, de la varianta Delta și de la Omicron. Am ajuns acum si la runda 4, care a început după ce FDA a acordat autorizația pentru utilizare de urgență antiviralului Paxlovid, de la Pfizer. O analiză publicată pe site-ul American Council on Science and Health.

Paxlovid este un medicament antiviral eficient, cu acțiune directă, care poate fi administrat oral sub formă de pastile. Dacă va avea eficiența de care se vorbește, runda 4 va fi câștigată clar de știință. Virusul a fost făcut KO în runda 2, când a asistat la apariția noilor vaccinuri. Totul este posibil deoarece, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat cu Molnupiravirul companiei Merck, rezultatele clinice intermediare pentru Paxlovid au rezistat testelor finale.

Câștigul companiei Pfizer va fi eșecul companiei Merck

După cum se știe, eficacitatea Molnupiravirului a scăzut semnificativ, conform testelor clinice. Câștigul companiei Pfizer va fi, probabil, eșecul companiei Merck. Și este păcat, întrucât cele două medicamente antivirale funcționează printr-un mecanism diferit și ar putea fi folosite pentru a se completa unul pe celălalt, așa cum cocktailurile de medicamente din clase diferite au transformat HIV/SIDA într-o boală cronică gestionabilă, în locul unei condamnări garantate la moarte.

Ce știm că poate face antiviralul Pfizer

Medicamentul Pfizer este conceput ca un inhibitor de protează, o enzimă implicată în reproducerea virusului și are rolul de a o bloca. Atunci când este luată împreună cu o doză mică de altă pilulă antivirală numită ritonavir, aceasta rămâne în organism mai mult timp. Aceasta nu este o abordare nouă; inhibitorii enzimelor protează virală au devenit medicamente aprobate atât pentru HIV/SIDA, cât și pentru hepatita C.

Datele intermediare din studiile de tratament pe 1.219 de pacienți cu risc ridicat care fuseseră recent infectați cu Covid au relevat că 0,8% dintre cei cărora li s-a administrat Paxlovid au fost internați în spital, comparativ cu 7% dintre pacienții cărora li s-a administrat un placebo sau o pastilă inactivă. Au fost tratați în decurs de trei zile de la debutul simptomelor Covid.

Ce se va întâmpla cu variantele virusului

După cum era de așteptat, toate variantele virusului au fost susceptibile de inhibare la testele cu Paxlovid; medicamentul operează printr-un mecanism care nu are nimic de-a face cu proteinele Spike virale. Oprește „mașinaria de replicare” internă a virusului, care funcționează independent.

Deși este de imaginat, poate chiar probabil, că, în cele din urmă, virusul va suferi mutații într-un mod care să facă Paxlovid mai puțin eficient, acest proces va dura mult mai mult decât apariția rapidă a variantelor din ce în ce mai contagioase pe care le experimentăm acum.

Ne vom elibera de sub stăpânirea virusului?

Adăugarea unui medicament antiviral eficient la arsenalul de arme împotriva COVID ar trebui să fie un progres major în eliberarea de sub stăpânirea unui virus care a avut un impact uriaș, timp de doi ani, asupra întregii lumi. În absența oricăror surprize neplăcute, asistăm la cel mai bun exemplu al modului în care știința farmaceutică poate învinge boala, dar și la unul dintre cele mai importante progrese medicale ale vremurilor noastre.