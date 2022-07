Petrolul Brent a înregistrat o nouă creștere pe fondul îngrijorărilor legate de ofertă

Cotațiile futures ale petrolului Brent au urcat cu 56 de cenți, sau 0,5%, la 104,42 dolari pe baril, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a scăzut cu 19 cenți, sau 0,1%, la 96,16 dolari pe baril.

Guvernatorul Băncii Centrale a Rusiei, Elvira Nabiullina, a declarat că țițeiul și produsele petroliere vor fi redirecționate către țările care sunt pregătite să „coopereze” cu Rusia, adăugând că un plafon ar stimula prețurile globale ale petrolului, scrie reuters.com

„Crește percepția că SUA și UE vor implementa plafoane de preț pentru petrolul rusesc până la sfârșitul anului. Istoria trecută arată că plafoanele de preț induse de guverne asupra mărfurilor sunt de obicei de scurtă durată și pot duce la prețuri exagerate la scurt timp după aceea”, a declarat Dennis Kissler, vicepreședinte senior de tranzacționare la BOK Financial.

WTI era pe cale să închidă în scădere pentru a treia săptămână consecutivă, după ce datele au arătat că cererea de benzină din SUA a scăzut cu aproape 8% față de anul trecut, în plin sezon de vară, afectat de prețurile record la pompă.

În schimb, semnele unei cereri puternice în Asia au susținut referința Brent, plasând-o spre prima sa creștere săptămânală din ultimele șase săptămâni.

Prețurile au fost frânate de îngrijorările legate de creșterea ratelor dobânzilor care ar putea reduce cererea și de reluarea unei părți din producția de țiței din Libia.

Producția de petrol a Libiei se situează la peste 800.000 de barili pe zi (bpd) și va ajunge la 1,2 milioane de bpd până luna viitoare, a declarat Ministerul libian al Petrolului.

Irakul are capacitatea de a-și crește producția de petrol cu 200.000 bpd în acest an, dacă i se va cere, a declarat un director al companiei irakiene Basra Oil Co.

Economia mondială pare să se îndrepte tot mai probabil spre o încetinire serioasă, chiar în momentul în care băncile centrale inversează agresiv politica monetară ultra-elastică adoptată în timpul pandemiei pentru a susține creșterea, au arătat vineri datele.

Mișcările recente ale contractelor futures pe țiței și evoluțiile ratelor dobânzilor anticipează o încetinire a ciclului de afaceri care va determina o scădere a consumului de petrol înainte de sfârșitul anului și în primele trei luni ale anului 2023.