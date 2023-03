Petre Daea a precizat că România a precizat că toate datele au fost date la timp și foarte exact.

„Nu putem înțelege un calcul care nu are în vedere situație specifică a fiecărei țări știindu-se de efortul pe care l-a făcut România pe culoarele acestea de solidaritate, dar mai ales importurile foarte mari a produselor din Ucraina la prețuri foarte mici, care au bulversat piața țării noastre și de aici pierderi pentru fermierii români.

Aceste cantități au intrat în România mergând pe două direcții. Direcția de tranzit și cererea consumatorilor din România văzând un preț mai favorabil. Am făcut analize complexe și am dat datele la timp și foarte exact. Nu am înteles nici noi diferența dintre România și Polonia. Am întrebat Comisia și am primit un răspuns pe o formulă de calcul pe care am contestat-o în prezența comisarului în urma unei discuții”, a declarat acesta pentru Antena 3 CNN.

S-a făcut tot ceea ce a trebuit

Ministrul a explicat marți, 21 martie, că a făcut tot ceea ce a trebuit pentru ţară şi pentru fermieri, după ce Comisia Europeană a decis să aloce României doar 10,05 milioane euro din rezerva UE, drept compensaţii pentru producătorii supuşi şocului importurilor de cereale din Ucraina, mai puţin decât pentru Bulgaria şi Polonia.

El a precizat că a transmis faptul că România nu este de acord cu această alocare și a punctat că suma de la CE se va dubla cu suma care va fi alocată de la bugetul statului, „în aşa fel încât să dăm sprijin fermierilor care au cereale în magazii şi nu comercianţilor de cereale”.

„Teoretic suma nu este bătută în cuie. Este propunerea lor, e posibil să o revizuiască, dar e posibil să nu o facă. Eu am transmis că nu suntem de acord şi am cerut această revizuire, iar comisarul a aprobat. Sper ca, începând de astăzi şi în zilele următoare, să se lucreze la analiza obiectivă. Decizia finală se va lua până pe 30 martie, dar indiferent de suma care va veni de la Comisie, statul membru are posibilitatea, prin fondurile proprii, să aloce pe acest mecanism de sprijin o sumă echivalentă cu cea primită. Deci, dacă primim 10 milioane de euro mai putem da încă 10 milioane de euro de la bugetul de stat”, a precizat Daea, în conferinţa de presă de marţi.

Formula de calcul a Comisiei Europene deformează realitatea

Petre Daea a mai spus că a putut consta că formula de calcul a Comisiei Europene pentru alocarea sumelor celor trei state deformează realitatea.

„Am putut să constant o serie întreagă de elemente care m-au determinat să spun foarte clar – că formula pe care a ales-o ascunde adevărul şi deformează realitatea. Această formulă prelucrată înainte de a ajunge la Bruxelles, pe care a dat-o Comisia Europeană, e pur şi simplu opera pe care au realizat-o pe documentele pe care le aveau la dispoziţie şi să reţineţi: România a dat toate datele la timp şi fără echivoc”, a explicat Daea.