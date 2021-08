Ca de obicei, în luna august își face apariția curentul de meteori Perseide. Denumite după constelația din care par că vin, Perseidele reprezintă unul dintre numeroasele roiuri de meteori activi într-un an. Perseidele sunt cunoscute pentru că este perioada concediilor și a vacanțelor, perioada din an când oamenii petrec mai mult timp sub cerul liber, noaptea.

Perseidele din anul 2021 vor aduce un spectacol pe cer. În noaptea de joi spre vineri se pot vedea 50-60 de stele căzătoare pe oră.

În noaptea de 12 spre 13 august se produce maximul curentului de meteori Perseide, adică se vor vedea mai multe stele căzătoare decât de obicei, au anunțat luni reprezentanții Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Conform acestora, în mod normal se pot vedea 50-60 de stele căzătoare pe oră.

Cum se observă cel mai bine Perseidele

Pentru a le vedea, oamenii sunt sfătuiți să iasă în afara orașelor și să privească cerul cu ochiul liber, după miezul nopții, până dimineață. Din fericire, anul acesta Luna se va afla într-o fază mică și va apune la ora 23, lăsându-ne un cer întunecat pentru observarea meteorilor.

„Priviți minim 30-40 de minute fără întreruperi, după care faceți o mică pauză și reluați observațiile. Nu prea contează în ce direcție priviți, cât timp nu vă uitați în Pământ sau la telefon”, spus astronomii. Aceștia susțin că dâra luminoasă de pe cer este lăsată de o particulă sub 1 milimetru diametru care aprinde aerul când intră în atmosfera Pământului.

„Pentru o fracțiune de secundă vedem acest fenomen, denumit de astronomi meteor. Particula de praf cosmic care arde în atmosferă se numește meteoroid, iar pietroiul care uneori cade pe Pământ se numește meteorit”, au mai informat reprezentanții Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Pentru vedea meteori nu aveți nevoie de un instrument astronomic. Vă trebuie ceva pe care să stați întins, un sac de dormit sau un șezlong. Vă mai trebuie îmbrăcăminte groasă pentru că nopțile de august sunt destul de răcoroase. Pentru a vedea cât mai mulți meteori, este nevoie să priviți cerul măcar o oră. Cu cât observați mai mult cu atât vedeți mai mulți meteori.

Sursă foto: 123rf.com