Luni, ANSVSA (Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor) a emis o alertă alimentară! O bacterie periculoasă a fost descoperită în produsele alimentare distribuite în zece județe din întreaga țară. Aproximativ două tone de muşchi ţigănesc şi urechi de porc infectate au fost retrase de pe rafturile magazinelor.

„Atragem atenția tuturor producătorilor să nu se joace cu sănătatea consumatorilor, mai ales în această perioadă în care crește consumul de produse tradiționale din carne de porc”, a informat Mihai Ponea, vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Afectează sistemul imunitar

O bacterie extrem de periculoasă, care poate afecta inclusiv sistemul nervos, a fost descoperită la preparatele din carne de pe rafturile din Botoșani. Este vorba despre produsele alimentare distribuite de Marcel SRL, din comuna Răchiteni, județul Iași.

Produsele alimentare infestate au fost distribuite în zece județe: Iași, Bacău, Botoșani, Brașov, București, Buzău, Neamț, Prahova, Suceava și Vaslui. De asemenea, exportul contaminat cu bacterii a ajuns și în alte țări europene, precum Marea Britanie, Belgia, Germania, Spania, Italia și Irlanda.

„Întreaga cantitate aflată la raft a fost retrasă şi dat fiind faptul că termenul de valabilitate este 1 ianuarie 2022 am decis să informăm consumatorii atât la nivelul magazinelor unde a fost comercializată, cât şi pe site-ul ANSVSA şi pe cel al producătorului. Ieri am avut anchetă în cadrul unităţii, care a fost închisă şi am pus sub sechestru toate produsele din carne de porc din acea săptămână a loturilor încriminate. Nu vom da drumul secţiei până când nu vom avea rezultate negative la următoarele 10 probe plus restul ce este sub sechestru. Vorbim de Listeria monocytogenes, care este cea mai periculoasă bacterie, în primul rând din cauza mobilităţii ei şi pe urmă din cauza rezistenţei”, a spus Mihai Ponea.

Atenție la mușchiul de porc

În urma controlului efectuat de ANSVSA, producătorul local a retras comercializarea următoarelor alimente: Mușchi Țigănesc și Urechi Snacks, care conțin bacteria Listeria monocytogenes.

Oamenii care au cumpărat Urechi Snacks 200 g, Lot: 076121121, care expiră pe 02.01.2022, respectiv Mușchi Țigănesc, Lot: 017121121, cu data de expirare 27.12.2021 / 06.01.2022, sunt sfătuiți să nu consume aceste produse alimentare, să le arunce la gunoi sau să le trimită înapoi la magazin. Contravaloarea va fi returnată, fără prezentarea bonului fiscal.

Avertisment ANSVSA

„Se recomandă persoanelor care deţin produse din lotul descris mai sus să nu le consume ci să le distrugă sau să le aducă înapoi în magazinele de unde le-au cumpărat. Contravaloarea produselor va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Persoanele care au consumat produsele menţionate mai sus şi care prezintă febră simplă sau însoţită de dureri de cap sunt rugate să consulte medicul şi să raporteze acest consum. Femeile gravide, persoanele cu imunitate scăzută, precum şi cele în vârstă trebuie să acorde o atenţie deosebită acestor simptome. Aceste simptome pot sugera listerioza, boală potenţial gravă, cu un timp de incubaţie de până la opt săptămâni”, a spus Mihai Ponea, potrivit agerpres.ro.