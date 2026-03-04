Polițiștii judiciari din Sovata lipsesc din program după ora 22:00. Sindicatul Europol anunță proteste
Sindicatul Europol avertizează că stațiunea Sovata ar putea rămâne fără polițiști judiciari pe timpul nopții, în contextul unui conflict de muncă cu Inspectoratul de Poliție Județean Mureș.
Reprezentanții organizației sindicale susțin că, potrivit actualelor planificări de serviciu, după ora 22:00 nu este programat niciun polițist din structurile judiciare în stațiune, situație care ar putea duce la creșterea timpilor de intervenție în cazul unor incidente grave.
Sindicaliștii au transmis, într-un mesaj publicat pe Facebook, că populația ar putea ajunge să primească avertizări de tip RO-Alert prin care să fie sfătuită să nu părăsească locuințele sau spațiile de cazare după ora 22:00 în Sovata, din cauza lipsei personalului operativ pe timpul nopții. Potrivit acestora, un astfel de scenariu ar reflecta riscurile generate de actuala organizare a programului.
Reprezentanții sindicatului au explicat că polițiștii din structurile judiciare nu mai sunt planificați în serviciu după ora menționată, conform dispozițiilor conducerii IPJ Mureș. Ei au subliniat că este esențial ca opinia publică să cunoască faptul că, în intervalul nocturn, stațiunea ar putea rămâne fără prezență operativă din partea acestor structuri.
Intervenții întârziate și apel la revenirea la turele 12/24 – 12/48
În aceste condiții, sindicaliștii au arătat că, în cazul producerii unor fapte grave, precum furturi, tâlhării sau acte de violență, polițiștii judiciari ar urma să fie chemați de acasă, din timpul liber. Ei au avertizat că o astfel de procedură ar limita capacitatea de reacție rapidă și ar conduce, cu certitudine, la depășirea timpilor operativi.
Organizația a mai susținut că deficitul de personal, combinat cu condiții de muncă pe care le consideră precare, pune o presiune tot mai mare asupra angajaților. În opinia sindicaliștilor, refuzul conducerii IPJ Mureș de a iniția negocieri colective la nivel de unitate accentuează tensiunile și ar demonstra lipsa de interes față de problemele reale ale polițiștilor.
Principala revendicare formulată de sindicat vizează revenirea la programul de lucru în ture de tip 12/24 – 12/48 pentru toate structurile de ordine publică și patrulare din cadrul IPJ Mureș. În lipsa unor modificări, sindicaliștii anunță organizarea unor noi proteste în perioada următoare.
Postarea completă de pe pagina Europol
„,,ATENȚIE! 🚨 Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să NU părăsiți locuințele sau spațiile de cazare după ora 22:00 în stațiunea Sovata!”
Este posibil ca în următoarea perioadă să ne confruntăm cu mesaje de tipul RoAlert cu un conținut similar celui de mai sus.
Este important să expunem faptul că, potrivit planificărilor de serviciu ale polițiștilor impuse de conducerea IPJ Mureș, după ora 22:00, niciun polițist din structurile poliției judiciare nu este planificat în serviciu în stațiunea Sovata.
Polițiștii din structurile poliției judiciare vor fi chemați, de la domiciliu, din timpul liber, în situația în care va avea loc un incident major, gen furt, tâlhărie sau fapte cu violență. Astfel, intervenția rapidă a colegilor noștri în caz de incidente va fi limitată, timpii operativi vor fi, cu certitudine, depășiți. 🏠⏰
Deși organizația noastră a formulat nenumărate sesizări privind modul deficitar de organizare și planificare a serviciilor structurilor de ordine publică și ale poliției judiciare din IPJ Mureș, conducerea unității a respins toate solicitările de schimbare a programului de lucru din 3 schimburi de 8 ore pe zi în munca în ture de 12/24-12/48, care ar eficientiza nu doar activitatea polițiștilor ci și serviciul public furnizat”, se arată în mesajul sindicaliștilor Europol.
