Sindicatul Europol avertizează că stațiunea Sovata ar putea rămâne fără polițiști judiciari pe timpul nopții, în contextul unui conflict de muncă cu Inspectoratul de Poliție Județean Mureș.

Reprezentanții organizației sindicale susțin că, potrivit actualelor planificări de serviciu, după ora 22:00 nu este programat niciun polițist din structurile judiciare în stațiune, situație care ar putea duce la creșterea timpilor de intervenție în cazul unor incidente grave.

Sindicaliștii au transmis, într-un mesaj publicat pe Facebook, că populația ar putea ajunge să primească avertizări de tip RO-Alert prin care să fie sfătuită să nu părăsească locuințele sau spațiile de cazare după ora 22:00 în Sovata, din cauza lipsei personalului operativ pe timpul nopții. Potrivit acestora, un astfel de scenariu ar reflecta riscurile generate de actuala organizare a programului.

Reprezentanții sindicatului au explicat că polițiștii din structurile judiciare nu mai sunt planificați în serviciu după ora menționată, conform dispozițiilor conducerii IPJ Mureș. Ei au subliniat că este esențial ca opinia publică să cunoască faptul că, în intervalul nocturn, stațiunea ar putea rămâne fără prezență operativă din partea acestor structuri.

În aceste condiții, sindicaliștii au arătat că, în cazul producerii unor fapte grave, precum furturi, tâlhării sau acte de violență, polițiștii judiciari ar urma să fie chemați de acasă, din timpul liber. Ei au avertizat că o astfel de procedură ar limita capacitatea de reacție rapidă și ar conduce, cu certitudine, la depășirea timpilor operativi.

Organizația a mai susținut că deficitul de personal, combinat cu condiții de muncă pe care le consideră precare, pune o presiune tot mai mare asupra angajaților. În opinia sindicaliștilor, refuzul conducerii IPJ Mureș de a iniția negocieri colective la nivel de unitate accentuează tensiunile și ar demonstra lipsa de interes față de problemele reale ale polițiștilor.

Principala revendicare formulată de sindicat vizează revenirea la programul de lucru în ture de tip 12/24 – 12/48 pentru toate structurile de ordine publică și patrulare din cadrul IPJ Mureș. În lipsa unor modificări, sindicaliștii anunță organizarea unor noi proteste în perioada următoare.